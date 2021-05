Dopo aver sferrato il suo colpo a Clubhouse con l’introduzione di Chat vocali 2.0, Telegram si schiera contro Teams, Zoom e Meet con una nuova funzionalità. Ad annunciare la novità è il CEO della piattaforma, che informa gli iscritti dell’arrivo di un aggiornamento con il quale saranno introdotte le videochiamate di gruppo.

Telegram introduce le videochiamate di gruppo!

La nuova funzionalità che permetterà agli iscritti Telegram di effettuare videochiamate di gruppo doveva essere introdotta lo scorso anno, nonostante i ritardi a breve tutti gli utenti potranno usufruire della novità, la quale sarà disponibile sia su app mobile che web.

Il prossimo aggiornamento permetterà quindi di effettuare videochiamate alle quali potranno partecipare più utenti nello stesso momento. La funzionalità riprende in sostanza quanto già proposto dalle piattaforme più note, come Zoom, Skype, Teams e Meet. Per Telegram si tratta però di una novità che mira ad ampliare i servizi offerti e che potrebbe seguire in futuro l’evoluzione attualmente intrapresa dai servizi appena citati, i quali tentano periodicamente di rendere le funzionalità quanto più interessanti sfruttando ad esempio l’intelligenza artificiale.

A tal proposito, Zoom ha lanciato un aggiornamento tramite il quale gli utenti potranno svolgere le loro videoconferenze in un contesto del tutto innovativo. Anche Google negli ultimi giorni ha provveduto ad apportare delle migliorie alla piattaforma Meet con l’introduzione di alcune novità che, anche in questo caso, si pongono soprattutto l’obiettivo di rendere l’esperienza utente quanto più realistica tramite l’utilizzo di appositi sfondi.

L’arrivo della funzionalità su Telegram avverrà nei prossimi giorni. A breve, quindi, avremo l’opportunità di scoprire se la nota piattaforma si dimostrerà in grado di tenere testa alla concorrenza.