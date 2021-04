Epic Games continua ad appassionare i suoi clienti apportando sempre nuovi aggiornamenti a Fortnite ora 16:30. Non è facile star dietro a tutte le novità che questo videogame per PC e console introduce quasi ogni settimana. Niente paura, se vi siete persi qualcosa leggete questo articolo, vi servirà a capire l’ultimissimo update di Fortnite. Pronti, partenza… via!

Fortnite si aggiorna alla versione 16:30

Ebbene sì, il tanto atteso aggiornamento a Fortnite 16:30 è arrivato e con esso tantissime novità. Tutti i fan di questo game stanno già impazzendo. Ci eravamo lasciati con l’arrivo della Skin dedicata a Neymar e ora ci ritroviamo con il gioco rivoluzionato. Ma quali sono tutti gli aggiornamenti e le nuove funzionalità? Eccoli elencati uno per uno.

con Fortnite 16:30 sono approdate nel gioco una serie di Skin e Bundle incredibili. Con le prime segnaliamo la nuovissima Armore Jules , mentre per i secondi i divertenti Food Knights ;

e incredibili. Con le prime segnaliamo la nuovissima , mentre per i secondi i divertenti ; con la nuova versione 16:30 di Fortnite, non mancano anche delle nuove modalità . Partiamo dall’accesso completo alla Modalità Salva il Mondo con il nuovo eroe Deimos tutto da scoprire. Concludiamo con la nuova Modalità a Tempo Limitato : The Floor Restores . Inoltre sono state reintrodotte anche Floor is Lava e Floor is Lava Disarmed , Shockwave e infine Mando’s Bounty ;

. Partiamo dall’accesso completo alla con il nuovo eroe tutto da scoprire. Concludiamo con la nuova : . Inoltre sono state reintrodotte anche e , e infine ; se qualcuno è convinto che manchi ancora qualcosa, ha proprio ragione. Cosa deve per forza esserci in un aggiornamento di Fortnite? Nuove armi ovviamente! Dopo l’ Untstable Bow eccone altre 4: Amban Sniper Rifle , Arco Esplosivo di Raz , Arco Instabile e E-11 Blaster Rifle;

armi ovviamente! Dopo l’ eccone altre 4: , , e E-11 Blaster Rifle; da ultimo, nella Modalità Creativa, ci sarà la possibilità di recuperare la partita dal preciso istante in cui il giocatore l’ha lasciata. Questo grazie al nuovo punto di salvataggio.

Insomma, le novità non mancano proprio in questo importante aggiornamento. Fortnite 16:30 saprà ancora una volta entusiasmare i suoi gamer senza dare mai nulla per scontato. Per rimanere aggiornati con tutte le news su Fortnite vi consigliamo di seguire i nostri articoli. Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da raccontarvi!