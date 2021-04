Sky si trova in una posizione di particolare disagio in questo 2021. Dopo aver perso i diritti per la Serie A, la pay tv è ora spogliata di un asset principale per la sua piattaforma satellitare. Nel corso delle prossime settimane, è attesa una rimodulazione generale dell’offerta. Ciò che è certo è che il baricentro di Sky potrebbe spostarsi sempre più nuovi campi di azione come la Fibra Ottica.

Sky e la Fibra: periodo gratuito per tutti gli abbonati

Da quasi un anno, le offerte di Fibra ottica per Sky WiFi sono una realtà. Le principali promozioni, in questo senso, sono garantite a tutti quelli utenti che hanno dimostrato ampiamente la loro fedeltà con lunghi abbonamenti per quanto concerne la pay tv satellitare.

Gli utenti di lungo corso che hanno ufficializzato l’iscrizione alla piattaforma Extra potranno quindi beneficiare di tre mesi gratuiti per le offerte della telefonia fissa. Per quanto concerne invece gli abbonati con una sottoscrizione operativa da almeno sei anni, in questo caso ci saranno ben sei mesi a costo zero.

Ovviamente Sky cerca di privilegiare anche tutti quegli abbonati che andranno ad attivare ex novo una nuova offerta. In questo caso, per gli abbonati, ci saranno tariffe tutto incluso che con l’unione della Fibra ottica e della componente per i canali del satellitare. Il prezzo base della promozione di Sky si attesta su quota 39,99 euro ogni trenta giorni. In questo pacchetto, oltre alla Fibra ottica, i clienti avranno a loro disposizione anche tutti i canali e i contenuti compresi nel ticket Intrattenimento.