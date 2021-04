La convenienza di Iliad è un tratto distintivo del provider francese anche nel mese di Aprile. Il gestore francese ha confermato nel suo listino la tariffa Flash 100: la promozione si conferma sullo stesso schema delle precedenti iniziativa dell’operatore transalpino con prezzi bassi e coglie di consumo molto ampie.

Iliad e il possibile addio al 3G: queste le tappe di una possibile exit strategy

La grande novità della Flash 100 è caratterizzata dalla presenza del 5G. La sperimentazione delle reti internet ad alta velocità è già una realtà per l’operatore francese, con alcune città già coperte. Entro il 2022, il gestore punta a portare le sue linee internet nella gran parte del territorio nazionale.

La presenza del 5G di Iliad porterà ad una serie di cambiamenti anche per una serie di altri servizi. Ad esempio, in linea con l’operato di altri gestori, è in corso di valutazione un processo di dismissione per le linee 3G.

Solo per restare all’attualità italiana, sia Vodafone che TIM hanno ufficializzato la loro exit strategy per l’eliminazione definitiva della tecnologia 3G, a beneficio di ulteriori sviluppi e investimenti proprio nel 5G.

Anche Iliad potrebbe iscriversi in futuro su tale percorso, ma per ora l’operatore francese resta in posizione più defilata. Il 3G di Iliad è infatti ancora oggi strategico per garantire copertura omogenea anche in quelle aree del territorio meno raggiunte.

Almeno per tutto il 2021 quindi sembra escluso l’addio al 3G per Iliad. Alcune novità però potrebbero esserci nel corso del 2022, anche se ad oggi non giungono voci ufficiali dall’azienda.