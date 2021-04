Iliad: nuova offerta da 100 giga con una sorpresa esclusiva

Generare una grande attesa ancor prima dell’esordio ufficiale è un qualcosa di raro, qualcosa che riguarda solo le grandi realtà. Questo è stato il percorso iniziale di Iliad, compagnia telefonica mobile che è arrivata in Italia già con grandi aspettative da parte del pubblico.

In realtà non erano solo presenti persone entusiaste ad attendere questo gestore, ma anche qualche scettico di troppo che credeva si sarebbe trattato della solita meteora. I fatti dimostrano che così non è stato, visto che da più di tre anni Iliad riesce a dettare legge semplicemente esprimendo il proprio potenziale. Questo è composto di offerte piene di contenuti ma soprattutto dal prezzo molto conveniente. L’obiettivo di questo provider, che ricordiamo essere ormai italiano a tutti gli effetti, è quello di accumulare quanti più utenti rubandoli alla concorrenza. Con la nuova offerta sul sito ufficiale che riesce a racchiudere 100 giga l’azienda avrebbe fatto il massimo.

Iliad: ci sono di nuovo 100 giga disponibili con una delle promo del provider, eccola qui

L’offerta che molti stanno rimpiangendo e che risale allo scorso mese di marzo ritorna disponibile con un nuovo nome sul sito di Iliad. Si tratta della Giga 100: questo il nuovo nome della promozione mobile che dura per sempre allo stesso prezzo offrendo il massimo.

Ricordiamo che al suo interno ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi provider, SMS illimitati e 100 giga di traffico dati per navigare in Internet. La connessione sarà il 5G, opzione totalmente in regalo da parte di Iliad e compresa nel prezzo di 9,99 € al mese per sempre.