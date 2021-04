Gli utenti Kena Mobile si dicono pienamente soddisfatti del servizio garantito su rete TIM 4G LTE. Niente da recriminare per tariffe ben bilanciate dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo sia per nuovi adepti che per portabilità da numeri preesistenti. L’unica grande differenza tra una connessione MVNO ed una da operatore reale è la velocità di download per la quale vi sono ora ottime notizie. Chi ha scelto queste due promo vedrà aumentarsi la banda in modo Free. Scopriamo di più.

Queste offerte Kena Mobile raggiungono i 60 Mbps in download senza ulteriori spese

Non servirà pagare per avere 60 Mbps in download. Lo annuncia lo stesso operatore che ha spontaneamente deciso di aumentare Gratis la velocità di navigazione per una fascia di utenti specifici. Nello specifico si parla di privilegi riservati a coloro che hanno aderito ad uno di questi due piani tariffari:

Kena 9,99

100 Giga

minuti e SMS illimitati

Costo: 9,99 euro al mese per chi effettua portabilità da iliad e MVNO (con l’esclusione di Very Mobile) o attiva un nuovo numero.

Kena 12,99

70 Giga

minuti e SMS illimitati

Costo: 12,99 euro al mese per nuovi clienti in portabilità.

Secondo nuove informazioni, tra l’altro, è possibile anche richiedere l’attivazione dell’opzione 9,99 per coloro la cui linea è stata disattivata per mancata ricarica entro 90 giorni dalla data prevista per l’ultimo rinnovo. In tal caso è possibile richiedere il ripristino del servizio alle nuove condizioni chiamato gratuitamente al Servizio Clienti 181 da rete mobile o online. Si otterranno così le nuove soglie ed i nuovi costi unitamente alle velocità incrementata per l’accesso alla rete Internet in Italia. Le restanti condizioni di traffico e servizio restano inalterate come da contratto.