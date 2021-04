I già clienti di rete fissa avranno tempo fino all’11 maggio 2021 per procedere con l’attivazione della nuova tariffa WindTre All Inclusive x Te. Il gestore ha deciso di prorogare la scadenza dell’offerta concedendo ancora qualche settimana di tempo per l’attivazione. La All Inclusive x Te è al momento la più conveniente in quanto, a soli 6,99 euro al mese, permette di ricevere ogni mese Giga illimitati.

WindTre: ecco la nuova offerta All Inclusive con Giga illimitati a meno di 7,00 euro al mese!

L’offerta WindTre All Inclusive x Te è rivolta esclusivamente ai clienti di rete fissa che hanno concluso un contratto con il gestore dopo il 16 marzo 2020, i quali a un costo di soli 6,99 euro al mese, hanno la possibilità di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 100 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità disponibile.

La tariffa potrà essere richiesta entro l’11 maggio, salvo ulteriori proroghe da parte dell’operatore che potrebbe nuovamente posticiparne la scadenza.

Gli utenti interessati alla straordinaria quantità di Giga di traffico dati proposta dalla tariffa All Inclusive x Te che non ricevono la possibilità di richiederne l’attivazione hanno la possibilità di optare per la tariffa All Inclusive Unlimited che permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità disponibile.

Il costo di rinnovo in quest’ultimo caso è di 29,99 euro al mese, da saldare tramite una delle seguenti modalità di pagamento da indicare all’attivazione: carta di credito, conto corrente o carta conto.