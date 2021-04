Netflix è una fonte inesauribile di intrattenimento, dove è possibile trovare serie TV, film e documentari di ogni tipo. Soprattutto in questo periodo, il tempo di visualizzazione è aumentato in maniera esponenziale, essendo che molte persone sono costrette a rimanere a casa per via della pandemia da coronavirus. È chiaro, però, che ciò che gode di una maggiore visualizzazione sono senza ombra di dubbio le serie TV, e tra queste ne abbiamo tre molto importanti che portano con sé delle aspettative davvero grandi. Stiamo parlando ovviamente di Lucifer, Stranger Things e YOU, ed ora vi diremo quando ritorneranno sulla piattaforma californiana e cosa dobbiamo aspettarci.

Lucifer, Stranger Things e YOU: quando ritornano e cosa aspettarci

Incominciamo la rassegna parlando di Lucifer. Venire a capo della situazione con questa serie TV è stato molto complicato, poiché era sicuro che non dovesse più tornare su Netflix. Tuttavia, grazie ad una protesta iniziata via Twitter da parte dei fan, e alla diffusione di un hashtag divenuto famosissimo (#SaveLucifer), la fiction è ritornata, presentando una quarta, una quinta e addirittura una sesta stagione. La brutta notizia, però, è che quest’ultima dovrebbe chiudere il ciclo narrativo di Lucifer definitivamente. Attualmente è disponibile la prima parte della quinta, il 28 maggio uscirà la seconda. È ancora presto per sapere notizie sull’uscita della season 6.

Continuiamo con Stranger Things. La serie TV ambientata negli anni ’80 sembra che subirà dei cambiamenti: come abbiamo scritto in un recente articolo, uno dei protagonisti principali ha dichiarato che ci saranno “toni più maturi” nella quarta stagione, e secondo un altro protagonista, questa sarà la stagione più cupa e dark di Stranger Things mai prodotta. Come è accaduto anche per altre produzioni cinematografiche, la serie ha avuto dei rallentamenti a causa della pandemia, ed è quindi ancora un’incognita la data di uscita ufficiale della nuova stagione.

Infine, concludiamo la carrellata di novità con YOU. La serie TV che tratta di un tema molto delicato come lo stalking, doveva ritornare sulla piattaforma californiana entro la fine del 2021, ma anche qui la pandemia ha rallentato le riprese, facendo sì che il tutto venisse posticipato. La terza stagione prima o poi tornerà, e lo farà con 10 episodi da guardare tutti d’un fiato e tanti approfondimenti interessanti sui personaggi.