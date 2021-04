Your Honor: i dettagli che ci sono sfuggiti sulla serie tv di Bryan Cranston

Your Honor è la miniserie (di 10 puntate totali) targata Showtime, sbarcata sulla piattaforma di Sky nella giornata di mercoledì 24 febbraio alle 21.15 e andata in onda fino al 24 marzo. Lo show vede al centro l’amore di un padre giudice, che per salvare il figlio dal carcere sceglie di coprirlo pur di mettere da parte il suo ruolo imponente.

Your Honor: l’analisi dei personaggi della serie

Bryan Cranston è senza dubbio il protagonista per eccellenza di Your Honor. Egli riveste i panni del giudice Michael Desiato, pronto a sacrificarsi pur di proteggere suo figlio, interpretato da Hunter Doohan.

Anche Michael Stuhlbarg (Chiamami col tuo nome) e Hope Davis (A proposito di Schmidt, Captain America: Civil War) non sono da meno. Questi rivestono i panni di Jimmy e Gina Baxter, i genitori di Rocco, il ragazzo investito da Adam e figlio di famosi mafiosi.

Isiah Whitlock Jr. (The Wire) in Your Honor è Charlie, il migliore amico di Michael. Dal ruolo non indifferente, egli è per giunta un politico con connessioni nel mondo della criminalità organizzata. Carmen Ejogo (Selma, True Detective III), è Lee Delamere, l’ex protetta di Michael, che prende in carico il caso di Kofi Jones (Lamar Johnson); Sofia Black-D’Elia (The Night Of) è Frannie, fidanzata segreta di Adam e fotografa.

Ci sono poi Margo Martindale (la senatrice Elizabeth Guthrie, la suocera di Michael e la nonna di Adam); Lilli Kay (figlia di Gina e Jimmy Baxter); Amy Landecker è la detective Nancy Costello.

Non manca Maura Tierney (The Affair) nel ruolo di Fiona McKee, uno degli avvocati dell’accusa nella corte presieduta da Michael.