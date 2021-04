Tutti pronti a guardare Inter-Cagliari? Sì? Peccato che il servizio streaming ha altro da dire. La piattaforma di Dazn al momento praticamente non funziona e quello che stanno riuscendo a guardare la partita si riescono a contare sulle dita di una mano. Sono migliaia le segnalazioni in merito. Sui social gli appassionati si stanno scatenando e a ben ragione.

I problemi sono molteplici. Non solo fa arrabbiare giustamente chi vuole vedersi la prima partita della domenica, ma preannuncia anche un problema con l’altra partita prevista per oggi, Verona-Lazio. Oltretutto, considerando cosa è successo nelle scorse settimane, tutto questo sta per diventare un incubo

Se al momento al posto di guardare Dazn qualcuno si muoverà su streaming gratuiti e non esattamente legali non è un problema, ma parliamo del futuro. La prossima stagione di Serie A verrà trasmessa quasi in esclusiva su questa piattaforma. Con che risultati?

Danz Down: pessima domenica

State pur certi che il problema non è la vostra connessione visto che anche quelli con la fibra ottica riescono a godersi qualcosa se non del buffering. Il problema quindi non è l’infrastruttura del nostro paese, che comunque è quello che è seppur in netto miglioramento, ma la piattaforma di Dazn.

I server del servizio non riescono a gestire il carico di lavoro. La speranza è che oltre ad aver speso un patrimonio per assicurarsi non solo la prossima stagione, ma le prossime tre, investano qualcosa per migliorare la qualità del servizio offerto e con server più potenti. Adesso dovete solo incrociare le dita.