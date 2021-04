Stranger Things di sicuro è tra le serie Netflix che hanno contribuito più di tutti al successo della piattaforma. Conclusasi la terza stagione i fan sono adesso impazienti che le vicende di Undi, Dustin, Hopper e tutti gli altri tornino per la quarta. Lo show iniziato nel 2016 racconta le storie di un gruppo di ragazzi costretti a confrontarsi con misteriosi esseri provenienti da un’altra dimensione per cercare di aiutare Undi, misteriosa ragazza dalle origini sconosciute.

La quarta stagione di Stranger Things in realtà sarebbe dovuta essere già disponibile al pubblico; tuttavia la pandemia di Covid-19 ha rallentato incredibilmente la produzione. Dopo circa un anno di stop adesso si è potutiti tornate sul set anche se le condizioni non sono delle migliori.

Stranger Things: la quarta stagione richiederà parecchio tempo

Gli appassionanti dello show targato Netflix sperano con tutto il cuore di scoprire quanto prima il destino dei loro beniamini; tuttavia le notizie che arrivano sono tutto fuorché rassicuranti. A spiegare come stanno le cose lo stesso Dustin, alias Gaetan Matarazzo, in una recente intervista e le notizie che porta non renderanno di certo felice i fan della serie TV; la data di pubblicazione infatti sembra ancora lontana.

Ecco le sue dichiarazioni sui lavori per la quarta stagione di Stranger Things: “Ci sono pochissime date affidabili. Si tratta più di un’ipotesi relativa a quando gireremo la prossima settimana piuttosto che legate a quando concluderemo il lavoro, quando verrà distribuita al stagione, tutto il resto, perché non sappiamo ancora giorno per giorno quando gireremo la prossima settimana“.