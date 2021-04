è senza ombra di dubbio una delle migliori serie TV che abbia mai prodotto riprese della terza stagione, che sicuramente risponderà a molte delle domande che sono rimaste senza risposta e, soprattutto, mostrerà più da vicino l’ingresso della Sparrow Academy, che darà senza ombra di dubbio problemi ai protagonisti. The Umbrella Academy è senza ombra di dubbio una delle migliori serie TV che abbia mai prodotto Netflix . La serie ha infatti attirato l’attenzione di milioni di spettatori con le due precedenti stagioni, e questo è grazie ad un’unicità per quanto concerne lo stile e la trama. Ora è decisamente arrivato il momento di incominciare ledella, che sicuramente risponderà a molte delle domande che sono rimaste senza risposta e, soprattutto, mostrerà più da vicino l’ingresso della, che darà senza ombra di dubbio problemi ai protagonisti.

Le prime indiscrezioni arrivano direttamente dal set, e in questo caso sono riguardanti Elliot Page, attore protagonista della fiction che interpreta Vanya, che ha recentemente attirato l’attenzione di tutti i media con un coraggioso coming out dove ha dichiarato di essere un uomo transgender.

The Umbrella Academy: arrivano belle notizie dal set

Le notizie arrivano dopo alcune dichiarazioni che ha rilasciato l’attore al Time, dove ha parlato in particolar modo di tutti i cambiamenti avvenuti nella sua vita e del rapporto con lo sceneggiatore Blackman, che è rimasto entusiasta da questi suoi cambiamenti. Infatti, proprio Blackman si è espresso in merito ad Elliot, il quale lo definisce una persona diversa dopo aver fatto coming out e di vederlo molto più sorridente e convinto delle sue potenzialità, e questo non fa altro che giovare anche dal punto di vista della performance.

Inoltre, c’è da segnalare anche un momento particolarmente divertente dell’intervista, dove lo sceneggiatore si è confuso su quale pronome utilizzare mentre si riferiva all’attore. Insomma, la notizia non ha affatto sconvolto la serie, la quale dovrebbe ritornare con un interpretazione da parte di Page ancora migliore di quella che ha già offerto in precedenza.