The Umbrella Academy è una delle serie TV targate nuovi episodi, attualmente in lavorazione. Negli ultimi tempi, però, l’attesa è fortemente aumentata in seguito ad uno scatto del set pubblicato sui social dalla protagonista Elliot Page. è una delle serie TV targate Netflix più popolari del momento. Dopo il successo ottenuto dalle prime due stagioni, ad oggi i fan non attendono altro che il rilascio deiattualmente in lavorazione. Negli ultimi tempi, però,in seguito ad uno scatto del set pubblicato sui social dalla protagonista

Come ben sappiamo, purtroppo, l’emergenza sanitaria globale ha fortemente rallentato le produzioni cinematografiche le quali, di conseguenza, sono state costrette a sospendere e posticipare le date di lancio dei propri titoli. Fortunatamente, però, il cast di The Umbrella Academy è finalmente riuscito a tornare sul set. Non è da escludere, dunque, la possibilità che la serie televisiva ritorni su Netflix tra la fine del 2021 ed i primi mesi del 2022.

Le novità di The Umbrella Academy 3

Nel corso della terza stagione di The Umbrella Academy, verranno ripresi tutti i personaggi del cast iniziale, facendo sì che questi ultimi ritornino nel loro presente. Il cast, dunque, sarà composto dai seguenti personaggi:

Elliot Page (Vanya/Numero Sette),

(Vanya/Numero Sette), Tom Hopper (Luther/Numero Uno),

(Luther/Numero Uno), Emmy Raver-Lampman (Allison/Numero Tre),

(Allison/Numero Tre), Robert Sheehan (Klaus/Numero Quattro),

(Klaus/Numero Quattro), David Castañeda (Diego/Numero 2),

(Diego/Numero 2), Aidan Gallagher (Numero Cinque),

(Numero Cinque), Justin H. Min (Numero Sei),

(Numero Sei), Adam Godley (Pogo)

(Pogo) Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves)

Per quanto riguarda la trama, invece, ci sono alcune novità da segnalare. Ben è ancora in vita, il personaggio interpretato dall’attore Justin H. Min, di fatto, non è morto. La notizia, dunque, è stata recentemente annunciata dallo showrunner Steve Blackmann. Al contrario, invece, The Handler non ci sarà più: “Se abbiamo fatto bene i nostri conti, Ray dovrebbe essere un uomo molto anziano nel 2019. Lo stesso dicasi per Sissy. Sono questi i personaggi che incontreremo nella terza stagione, oltre ai nuovi ingressi in scena”.