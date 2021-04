Recentemente Amazon Italia è finita sotto i riflettori per lo sciopero dei lavoratori fissato per il 22 marzo. Le motivazioni mosse dei sindacati erano relative, tra le altre cose, ad una maggiore continuità occupazionale e la fine del turn-over esasperato.

Tuttavia, la situazione dei dipendenti americani non è migliore rispetto ai colleghi Italiani. Infatti, Amazon USA ha recentemente ammesso condizioni lavorative terribili a cui i dipendenti devono sottostare giornalmente.

In particolare, a lanciare la notizia è stato Mark Pocan, membro della Camera con un Tweet molto eloquente: “Pagare i dipendenti 15$ all’ora non ti rende un posto di lavoro progressista se poi fai urinare i lavoratori nelle bottiglie d’acqua“.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.

