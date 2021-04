Apple Arcade ha ricevuto un’ondata di nuovi giochi. Ora sono disponibili al download oltre 30 nuovi titoli, inclusi quelli dei principali sviluppatori di giochi e famosi sviluppatori indipendenti. Ora, il servizio di Apple contra oltre 180 titoli disponibili per il suo abbonamento.

Tra i nuovi giochi ci sono alcuni titoli famosi come NBA 2K21, una nuovissima versione di The Oregon Trail di Gameloft, Fantasian dal creatore di Final Fantasy e molti classici di successo come Monument Valley, Cut the Rope e Fruit Ninja. Ricordiamo che oltre ai giochi, l’abbonamento di Arcade include nessuna pubblicitá, nessun acquisto in-app ed il supporto per gli elevati standard di privacy per gli utenti Apple.

Apple Arcade, correte a scaricare i nuovi giochi

Oltre ai giochi standard presenti nell’abbonamento, la societá ha introdotto due nuove categorie: Timeless Classics e App Store Greats. Queste due nuove categorie sono disponibili sia su iPhone che su iPad, ma non su Mac e Apple TV. Non sappiamo se in futuro potrá arrivare il supporto su questi dispositivi anche per le nuove categoria, ma al momento Apple non si é espressa.

Siamo sicuri che il grande elenco di classici iOS rimasterizzati sará un successo tra gli utenti. Tra questi sono presenti anche classici senza tempo come scacchi, dama, backgammon, solitario, sudoku e mahjong. Tutti i nuovi giochi sono ora disponibili nella sezione Apple Arcade nell’App Store.

Apple Arcade è disponibile come prova gratuita di un mese per coloro che ne hanno diritto e, se hai acquistato un nuovo dispositivo Apple, potrai provare il servizio gratis per tre mesi. Dopodiché, il servizio costerá 5.99 € al mese.