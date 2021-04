Dopo avervi raccontato del TCL 20 5G, potete trovare qui la nostra recensione completa, oggi vi parlo della sua versione SE, uno smartphone equilibrato che si posiziona in una fascia di prezzo più basso ma che strizza l’occhio alla multimedialità e che ne fa il suo punto forte!

TCL 20 SE: Design

Il design si presenta molto classico segue le tipiche linee dei modelli TCL con una ottima qualità costruttiva e dei materiali; in Italia lo possiamo trovare in due colorazioni: Nuit Black e Aurora Green.

Anche per questo nuovo modello abbiamo un corpo in plastica la cui parte posteriore risulta essere, purtroppo, non abbastanza oleofobica nonostante il trattamento eseguito dalla casa madre.

Le fotocamere rimangono posizionate verticalmente accanto al sensore per le impronte digitali abbandonando ancora una volta la posizione orizzontale caratteristica di TCL.

Il TCL 20 SE risulta essere ergonomico nonostante le sue dimensioni non proprio ridotte di 172,08 x 77,14 x 9,1 mm ed il suo peso di 206 grammi.

Hardware

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 460 con CPU octa core a 1,67 GHz affiancato da una GPU Adreno 610, insieme fanno un buon lavoro non ho infatti riscontrato grossi problemi durante l’uso quotidiano anche se quando cerchiamo di spingere il telefono un po’ oltre vediamo comparire i suoi limiti in termini di prestazione.

La memoria ram è di 4 GB mentre la memoria interna è da 64 GB espandibile fino a 256 GB con una microSD permettendo cosi di potersi salvare files e video di grandi dimensioni o scaricare offline molti film e serie TV.

Dal punto di vista della connettività ci fermiamo al 4G e WiFi 802,11 b/g/n, ma visto il prezzo del dispositivo direi che va più che bene.

Display

Il TCL 20 SE è uno Smartphone pensato per l’intrattenimento e non può quindi mancare un grande display da 6,82″ HD+ con una risoluzione di 1640×720 pixel, aspect ratio 20.5:9.

Ma non è finita qua perchè TCL ha voluto portare anche in questa fascia la sua tecnologia visiva NXTVISION che permette di ottenere colore stupefacenti con ottimo rapporto fra chiarezza e contrasto, il tutto senza stancare gli occhi dello spettatore grazie alla certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light.

Anche il rapporto schermo-scocca è davvero interessante perchè è del 90%, ci permette cosi di godere al massimo dell’esperienza multimediale, concentrando il carattere di questo modello proprio nel display.

Altra funzione per utilizzare al meglio il Display è Smart Floating Window, grazie alla quale è possibile rispondere ad un messaggio o navigare su internet senza interrompere la visione del nostro film preferito!

Doveroso aggiungere che i video risultano davvero in altissima definizione ed i colori veramente brillanti al pari di altri modelli di una fascia di prezzo decisamente maggiore.

Fotocamera

Come già accennato e come ritrovato nel TCL 20 5G, abbiamo il ritorno all’allineamento verticale della Quad-Camera posteriore: un sensore principale da 16 Megapixel ƒ/1.8, una quadrangolare da 5 Megapixel ƒ/2.2, una macro da 2 Megapixel ƒ/2.4 e una di profondità di 2 Megapixel ƒ/2.4.

Il notch a V ospita la telecamera frontale di 8 Megapixel ƒ/2.0 con la possibilità di utilizzare il sistema di riconoscimento viso per sbloccare lo smartphone.

La fotocamera da 16 Megapixel permette di scattare buona fotografie sotto una bella luce ad una risoluzione di 5312×2988 pixel e possiamo girare video a 1080p in Full HD, mentre di notte la storia cambia, purtroppo il sensore fa più fatica e la qualità finale non è delle migliori.

Sistema operativo e altre specifiche

Il sistema operativo del TCL 20 SE gira su Android 11 con una personalizzazione grafica chiamata TCL UI che rende l’SO più accattivante e come sul TCL 20 5G mi è piaciuto molto perchè non stravolge troppo la grafica ma anzi la migliore aggiungendo interessanti chicche.

Anche qui, all’interno della confezione, possiamo trovare la cover in silicone trasparente per proteggere il telefono, il cavo, una pellicola protettiva per il display ( cosa non scontata ), la manualistica e il caricatore da soli 10W.

Anche in questo caso vi consiglio eventualmente di comprare un caricatore maggiorato per diminuire i tempi di ricarica.

Per tenere fede alla sua indole multimediale TCL 20 SE presenta un comparto audio con doppio altoparlante e certificazione Hi-Res Audio tramite cuffie compatibili, doppio microfono per la riduzione del rumore e ingresso audio da 3,5 mm.

Completano le specifiche tecniche NFC per i pagamenti, Bluetooth 5.0, possibilità di utilizzare la doppia SIM, GPS, Galileo e sensore di impronte digitali.

Batteria

Il peso non proprio contenuto di questo del TCL 20 SE è sicuramente dovuto in parte all’importante batteria di ben 5000mAh che è decisamente uno dei suoi punti di forza.

Permette, infatti, con un utilizzo medio-intenso, di arrivare tranquillamente a fine sera il che lo rende perfetto per guardare a lungo film, video o altri contenuti multimediali.

TCL 20 SE Conclusioni

Credo che con questo dispositivo TCL abbia centrato il suo obbiettivo, ovvero quello di portare un dispositivo per fruire di contenuti multimediali di alto livello nella fascia di prezzo media bassa, infatti potete acquistare questo dispositivo a soli 159€ il che lo porta davvero alla portata di tutti. Se siete dunque degli amanti di questo genere e non avete un grosso budget a disposizione beh la vostra ricerca è finita qui, avete trovato lo smartphone adatto a voi!