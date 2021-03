In queste ore in Cina è stata presentata la nuova famiglia Black Shark 4. Il settore degli smartphone da gaming si arricchisce con un nuovo player che punta a vincere la sfida contro RedMagic 6/6 Pro e ASUS ROG Phone 5.

Black Shark 4 e 4 Pro sono due device pensati sia i casual gamers ma che faranno innamorare anche i giocatori più esperti. Grazie ad alcune tecnologie sviluppate appositamente, i device offriranno un’esperienza di gioco innovativa.

In particolare, in questo articolo ci concentreremo sulla scheda tecnica di Black Shark 4 mentre la versione Pro verrà analizzata in un articolo dedicato. Lo smartphone da gaming è caratterizzato da un display AMOLED E4 realizzato da Samsung con una diagonale da 6.67 pollici.

Il refresh rate è da 144Hz ma la vera novità è il touch sampling rate 720 Hz. Questa tecnologia permetterà al device di riconoscere anche il più piccolo spostamento delle dita sul display garantendo una risposta eccezionale.

Black Shark 4 è uno smartphone pensato per tutti i tipi di giocatori

Il processore equipaggiato è il Qualcomm Snapdragon 870 affiancato a 6, 8 e 12 GB di memoria RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna UFS3.1. Sarà possibile mantenere alte le prestazioni in-game grazie ad una nuova generazione di raffreddamento al liquido. La dissipazione del calore avviene in maniera separata sul SoC, sul chip 5G e sulla batteria con un miglioramento delle prestazioni del 30% rispetto alla generazione precedente.

Gli utenti saranno contenti di sapere che sono presenti due tasti dorsali a scomparsa in grado di rilevare l’intensità della pressione. Inoltre, il sistema operativo è l’interfaccia JOYUI 12.5 basata su Android 11 con numerose ottimizzazioni pensate per il gaming.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore in configurazione 64MP per l’ottica principale, 8MP per la lente secondaria ultrawide e un sensore macro da 5MP. Infine, completa il tutto una fotocamera frontale da 20MP.

La disponibilità internazionale della famiglia Black Shark 4 e i relativi prezzi saranno comunicati a breve.