Negli ultimi mesi, si é verificato un notevole aumento dei contenuti disponibili su internet; la pandemia ha spinto le persone a creare piú post, musica e video durante i periodo di quarantena. Sfortunatamente, questi contenuti non sono progettati esattamente per essere accessibili a tutte le persone.

I video, in particolare, tendono a escludere molti utenti con disabilità uditive o problemi di vista. Fortunatamente, Google sta ora implementando la sua funzione di ‘Live Caption’ su browser desktop Chrome per questo scopo esatto.

Google Chrome, aggiorna alla versione 89 per la nuova funzionalitá

I sottotitoli in tempo reale sono stati introdotti per la prima volta nei device Pixel prima di diffondersi su alcuni smartphone Samsung Galaxy. La funzione fa esattamente quello che dice il suo nome, mostra i sottotitoli di testo in tempo reale per qualsiasi video, specialmente quelli che non hanno sottotitoli incorporati. È simile ai sottotitoli automatici su YouTube ma funziona per quasi tutti i video della maggior parte delle app Android.

Per la prima volta, Live Caption si sta facendo strada fuori dagli smartphone e nei desktop tramite il browser Chrome. La funzione era già in fase di test nella versione Canary di Chrome, ma ora è disponibile per tutti gli utenti che installano l’ultima versione del noto browser: Chrome 89. L’opzione per attivarla o disattivarla si nasconde nelle impostazioni avanzate del browser, nella sezione di accessibilità e sottotitoli.

Quando viene abilitato per la prima volta, Live Caption scaricherà i file di riconoscimento vocale. Le didascalie appariranno quindi in una casella di testo nella parte inferiore della finestra che può essere espansa o compressa come desiderato. Fortunatamente, Chrome aggiunge anche un’icona sulla barra degli strumenti in modo che gli utenti non debbano eseguire nuovamente le impostazioni solo per attivare e disattivare i sottotitoli in tempo reale.