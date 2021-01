Google ha rilasciato un importante aggiornamento al suo browser Chrome per tutte le principali piattaforme. La versione stabile di Chrome 88 è disponibile per Windows, Linux e macOS, nonché per iOS e Android. L’update porta parecchie novitá ed interrompe il supporto per una serie di tecnologie e piattaforme.

Tra le altre cose, Chrome 88 ha abbandonato il supporto per Mac OS X Yosemite e ora richiede almeno OS X 10.11 El Capitan per funzionare. Il browser non può più essere utilizzato come client FTP, gli indirizzi ftp: //… non sono più supportati. Inoltre, gli sviluppatori si sono finalmente sbarazzati di Adobe Flash Player.

Google Chrome 88 disponibile al download

Il browser puó utilizzare un tema scuro migliorato che ora si estende anche alla barra di scorrimento delle pagine, come impostazioni, segnalibri cronologia ecc. I siti web ora chiedono le autorizzazioni in un modo meno fastidioso. La gestione di più accessi e password è stata semplificata ed ora puoi accedere al sito utilizzando le informazioni salvate nel tuo account Google.

Inoltre, le password vengono analizzate e il sistema richiede se devono essere sostituite in quanto non sufficientemente univoche. Queste non sono le uniche migliorie apportate al browser. Ora le app Web pubblicate nel Google Play Store possono ora utilizzare la fatturazione del Play Store proprio come le app native.

Per quanto riguarda i contenuti AR, grazie a WebXR i modelli sembreranno piú naturali con una nuova illuminazione che “si adatta”all’ambiente dell’utente. Inoltre, le app web possono scegliere di aumentare la sicurezza di una pagina in cambio della rinuncia all’accesso a determinate API.. Anche JavaScript per Chrome é stato aggiornato, arrivando alla versione 8.8 del motore JavaScript V8.