L’operatore virtuale Optima Mobile, attivo su rete Vodafone 4G, ha recentemente deciso di rimettere in commercializzazione la sua offerta con pagamento una tantum per 12 mesi.

Quest’ultima offerta, per chi non lo ricordasse, viene denominata Optima Semplice. L’operatore ha deciso di chiudere anche le offerte della gamma Optima Fit. Scopriamo insieme i dettagli.

Optima Mobile rilancia un’offerta in promozione per 12 mesi

Partiamo subito con il ricordarvi che Optima Mobile opera su tutto il territorio nazionale sotto rete Vodafone fino in 4G, tramite l’aggregatore Effortel. L’operatore appartiene alla società Optima Italia S.p.A. e permette di navigare con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Optima Semplice è tornata ad essere disponibile a partire dallo scorso 21 Marzo 2021, dopo essere stata sostituita dalle offerte Optima 201 Fit e Optima 440 Fit, lanciate lo scorso 9 Marzo 2021 e adesso non più disponibili.

Optima Semplice offre ogni mese un bundle composto da 1000 minuti verso i numeri Optima Mobile, 400 minuti verso i numeri degli altri operatori e 3 Giga di traffico dati in 2G, 3G e 4G, al costo di 24.90 euro per il primo anno (pari a 2.075 euro al mese). Trascorsi i primi 12 mesi, il prezzo per i rinnovi successivi diventerà pari a 4.90 euro ogni 30 giorni e verrà addebitato su credito residuo.

Le SIM dell’operatore virtuale possono essere ricaricate direttamente online tramite carta di credito, oppure recandosi presso i punti vendita Sisal o Lottomatica abilitati. L’offerta è attivabile sia da nuovi che da già clienti esclusivamente sullo Shop Online Optima Italia, raggiungibile attraverso il sito ufficiale dell’operatore virtuale. Per quanto concerne i nuovi clienti, è possibile attivare un nuovo numero o anche richiedere la portabilità da un altro operatore. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.