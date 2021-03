WhatsApp continua a regalare grandi aggiornamenti per imporsi come la principale app di messaggistica sul mercato. Questa volta sta per introdurre una funzionalità che, ne siamo certi, renderà felice buona parte degli utenti.

Si tratta infatti della possibilità di accelerare l’ascolto dei messaggi vocali, riducendone la durata. Una feature adatta a tutti coloro che odiano ricevere messaggi da amici logorroici. Ecco quello che sappiamo.

Whatsapp consentirà di ridurre la durata dei messaggi vocali?

Al momento si tratta di una funzionalità ancora in fase di testing, ma secondo quanto riportato dal sito WABetaInfo, sarà resa disponibili nel prossimo aggiornamento per iOS e Android.

Si tratta di una feature già presente in altre app di messaggistica, tra cui Telegram. Non sarà la prima che Whatsapp tenta di copiare dalla concorrenza.

Stiamo parlando della possibilità di inviare foto che, una volta visualizzate, andranno incontro ad autodistruzione. sì, avete letto bene, saranno definitivamente cancellate dalla memoria dello smartphone.

Sembra proprio che Whatsapp stia cercando in tutti i modi di rendere felici gli oltre 2 miliardi di utenti che quotidianamente lo utilizzano. Soprattutto in questo particolare momento di emergenza dove la connessione è diventata tutto.

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. 🔥

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.

Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021