Android: 10 applicazioni del Play Store sono gratis solo oggi

Ormai non esiste più alcun dubbio: Android è la piattaforma più usata dagli utenti e la più forte sul mercato della telefonia mobile. Per quanto riguarda infatti gli smartphone, non ci sono rivali per il colosso generato da Google, il quale ad oggi raggiunge miliardi di consensi in giro per il mondo. Ci sono infatti oltre 2 miliardi di persone che almeno una volta al mese utilizzano il sistema operativo del celebre robottino verde.

Il merito è dei grandi cambiamenti apportati ad Android, che pian piano è diventata sempre più ad immagine e somiglianza degli utenti finali. Inizialmente si discuteva molto in merito alla sicurezza e alla stabilità, due aspetti che ad oggi sono il fiore all’occhiello della piattaforma. Google ha inoltre sviluppato una grandissima versatilità, motivazione per la quale molte persone continuano a scegliere Android. Il sistema operativo di Google è il più personalizzabile in assoluto, grazie a tutte le opportunità fornite anche dal Play Store. All’interno del celebre market poi sono disponibili tanti titoli sia gratis che a pagamento ma anche in promozione in alcuni giorni. Oggi ad esempio ci sono i saldi e diversi contenuti a pagamento possono essere scaricati senza pagare neanche un solo centesimo.

Android: questi titoli saranno gratis invece che a pagamento per qualche giorno sul Play Store

Anche oggi c’è una lista piena di contenuti che potranno essere scaricati gratis in via eccezionale. Ovviamente l’offerta è per tutti gli utenti Android.