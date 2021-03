Il noto imprenditore milionario continua a far parlare di sé. Questa volta l’oggetto di discussione è Starlink, l’innovativo progetto nato per garantire una connessione globale.

In questo modo le aree della Terra possono godere di una connettività ottimale. L’espansione continuerà nel corso dell’anno con oltre 1000 satelliti localizzati a 500km dalla superficie del nostro Pianeta.

Nel frattempo Elon Musk ha confermato un qualcosa di ben preciso.

Starlink, l’espansione digitale di Elon Musk nello spazio

Al momento sono attivi dei test in America e in alcune zone del Regno Unito, oltre a essere attive le prenotazioni online del servizio Internet satellitare. L’obiettivo è quello di avere almeno 1500 satelliti in orbita nella prima fase del progetto.

Su Twitter Elon Musk ha fatto una conferma importante: non sarà collegato a Tesla perché il terminale è troppo grande.

Il progetto è infatti destinato a camion, aerei e jet. Al momento si può prenotare il servizio pagando 99 euro in anticipo e poi sborsando 499 per l’hardware, 60 per la spedizione e 99 al mese per poter usufruire del servizio. Un servizio non proprio economico.

SpaceX wants to connect more than just homes to its Starlink satellite internet:

The company submitted an FCC request to begin installing and operating terminals on "moving vehicles" – from cars and trucks to ships and jets. https://t.co/ekXLqjP1fy

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 8, 2021