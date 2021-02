Elon Musk: il treno Hyperloop percorrerà il tragitto Milano-Roma in mezz’ora

Elon Musk ormai fa parlare di sé in ogni modo. Stavolta il focus va sul famoso treno a levitazione magnetica chiamato Hyperloop. Questo è in grado di raggiungere 1.200 chilometri orari e il biglietto per viaggiare sull’invenzione dell’imprenditore ha un costo che va dai 70 euro di un treno e i 140 dell’aereo. In cambio però sarà garantito un viaggio Milano-Roma in soli 30 minuti.

Per realizzare Hyperloop, Elon Musk si è ispirato ai treni Maglev che viaggiano in Cina e Giappone ed ora sembra quasi divenire realtà. “Proseguiremo i test con passeggeri in una nuova area dedicata in West Virginia. Sarà un lavoro intenso, di anni, e ci fornirà i riscontri per essere operativi sul territorio americano entro la fine della decade”, ha dichiarato Jay Walder, a capo di Virgin Hyperloop. Il tutto accadrà entro il 2030.