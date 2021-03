Il cinguettante social network di Twitter si adegua al nuovo trend degli e-commerce online integrati nelle app di messaggistica. Il CEO della compagnia ha infatti deciso di prevedere l’introduzione dell’utility Carrello, attraverso cui poter completare acquisti senza uscire dal proprio profilo. Ecco come funzionerà.

Funzione Carrello Twitter: ecco l’ultima novità dell’e-commerce sociale

L’implementazione della funzione per gli acquisti online è in dirittura d’arrivo per Twitter, che così facendo replica le gesta di concorrenti come WhatsApp ponendosi in chiave alternativa agli e-shop più conosciuti. In passato, infatti, anche Facebook aveva optato per questa linea di condotta con Instagram e la sua app di messaggistica WhatsApp. Ora tocca al competitor dopo la diffusione di alcune immagini da parte di Matt Navarra, social media consultant agente tramite il suo stesso profilo Twitter.

Stando alle prime informazioni la piattaforma si starebbe preparando alla sperimentazione di un nuovo modo di fare shopping con l’ausilio del nuovo formato card, usate ora per catturare l’attenzione degli acquirenti con il proporsi di dettagli che prima non erano inclusi nella comunicazione.

Un grande pulsante azzurro riportante la dicitura Shop potrà essere usato per comprare ottenendo al contempo ulteriori info tramite la call to action che mostrerà prezzo di acquisto, negozio virtuale e nome dell’articolo in vendita. Si viene quindi reindirizzati alla pagina del negozio virtuale dove si potrà completare l’acquisto finalizzando le operazioni.

La funzionalità inedita di Twitter giungerà al più presto, sebbene la compagnia non abbia diffuso una tempistica affidabile per il roll-out della novità in programma. Seguiteci per ulteriori aggiornamenti sul caso.