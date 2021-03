WhatsApp: un modo per essere invisibili pur leggendo tutti i messaggi

Nessun nuovo aggiornamento in casa WhatsApp passa di certo inosservato e negli ultimi anni ce ne sono stati tanti. Secondo quanto riportato nessuna piattaforma o app in generale riporta così tanti aggiornamenti durante il corso di un anno come la nota app di messaggistica.

Le ultime novità sono state davvero entusiasmanti ma secondo quanto riportato il meglio sarebbe disponibile al di fuori. Ci sono alcune app di terze parti che permettono soluzioni che WhatsApp non potrebbe mai offrire al pubblico. Coloro che amano la privacy poi dovrebbero prendere al volo la nuova opportunità che consente di risultare addirittura invisibili. Esiste infatti un’app esterna in grado di sortire proprio quest’effetto, senza infrangere la legge e senza alcun costo da sostenere.

WhatsApp: con la nuova app Unseen potete leggere i messaggi senza mai risultare online

Le app che gravitano intorno al mondo WhatsApp spesso nascondono opportunità davvero incredibili. E’ proprio questo il caso di una celebre piattaforma conosciuta ormai da diverso tempo che prende il nome di Unseen.

Per chi mastica anche solo po’ di inglese, il nome dell’app dovrebbe già rendere l’idea. Si tratta di un’opportunità in grado di lasciare il vostro ultimo accesso immutato e inoltre di non farvi risultare online. Unseen intercetta infatti tutti i messaggi in arrivo e vi permette di leggerli al di fuori di WhatsApp. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutto quello che vi arriva senza dover utilizzare l’app principale. Ovviamente non ci saranno tracce della vostra lettura per cui risulterete quasi totalmente invisibili.