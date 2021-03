Android Auto sta rappresentando il fulcro di interesse per milioni di automobilisti che hanno scoperto un nuovo modo di mediare il rapporto tecnologico attraverso la propria autovettura. Nel rispetto della sicurezza il team di Mountain View sta sperimentando l’arrivo di una nuova funzione in aggiornamento che nessuno poteva aspettarsi prima. Ecco che cosa sta per arrivare per tutti.

Android Auto aggiunge una funzione assai gradita da tutti: la novità è incredibile

Gli smartphone che possono contare su un revisione di Android pari o superiore alla 6.0 avranno nuovi motivi per gioire dopo la promessa del direttivo Google. La compagnia ha infatti annunciato il sopraggiungere dei giochi in auto per milioni di utenti.

BigG cambia quindi le carte in tavola espandendo le sua ambizioni ben oltre i confini di Google Maps e di altre applicazioni ormai famose nell’intorno di Android Auto. Per lanciare un giochi quando si è in auto ci si interfaccia con Google Assistant, ovvero tramite l’ausilio dei comandi vocali nel pieno rispetto delle norme orientate alla security. Un esempio che sicuramente non vi dispiacerà? Trivial Pursuit, noto titolo che consentirà di ottenere un intrattenimento culturale intelligente e mai scontato. Utile nei viaggi più lunghi.

Tanti altri saranno i giochi che successivamente saranno garantiti agli utenti da parte della società americana. Un ulteriore aggiornamento in tal senso potrebbe sopraggiungere a breve termine una volta validata la soddisfazione generale del pubblico. Nel frattempo segnaliamo anche l’arrivo degli sfondi personalizzabili a scelta tra quelli resi disponibili di default da parte dello sviluppatore.

Che cosa ve ne pare delle ultime novità arrivate con gli aggiornamenti Android Auto? Spazi a tutti i vostri commenti in attesa della prossima novità.