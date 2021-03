WindTre nelle ultime settimane ha rilasciato delle nuove offerte dedicate principalmente ai nuovi e già clienti ma la sua attenzione sembra ora rivolta ai clienti persi in precedenza. Allo scopo di riconquistarli, dunque, rilascia la sua incredibile offerta WindTre GO 100 Special proponendola via SMS a un costo di rinnovo di soli 9,99 euro al mese.

WindTre lancia l’offerta GO 100 Special a soli 9,99 euro al mese!

La nuova offerta WindTre GO 100 Special è rivolta esclusivamente agli ex clienti WindTre passati a Iliad, Fastweb, PosteMobile o altri operatori virtuali, i quali potrebbero ricevere nei prossimi giorni degli SMS tramite il quale è proposta la nuova tariffa.

Dopo aver ricevuto la comunicazione da parte di WindTre, gli ex clienti potranno recarsi in uno dei numerosi punti vendita e richiedere una nuova SIM così da poter effettuare il trasferimento del numero dall’attuale operatore e portare a termine l’attivazione della tariffa che, salvo ulteriori proroghe, potrà essere richiesta entro il 9 marzo 2021.

L’offerta WindTre GO 100 Special prevede una spesa di rinnovo di soli 9,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati

L’attivazione non prevede alcun costo iniziale ma sarà comunque necessario andare incontro a una spesa di 10,00 euro per l’acquisto della nuova SIM WindTre, alla quale aggiungere 9,99 euro per il primo rinnovo della tariffa.

Si ricorda che la tariffa potrà essere attivata soltanto dai clienti che riceveranno entro l’8 marzo l’apposito SMS e soltanto effettuando la portabilità del proprio numero al gestore WindTre.