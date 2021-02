I clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile di altri operatori virtuali hanno tempo fino al 28 febbraio per richiedere l’attivazione dell’offerta WindTre GO 50 Fire+ Limited Edition. Effettuando la portabilità del numero e acquistando una nuova SIM sarà possibile ottenere la tariffa e ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

WindTre GO 50 Fire+ Limited Edition: nuova tariffa a soli 6,99€ al mese per i clienti Iliad e MVNO!

La tariffa WindTre GO 50 + Limited Edition è disponibile a soli 6,99 euro al mese per i clienti Iliad e MVNO che trasferiscono il loro numero. L’acquisto della nuova SIM necessita di una spesa di 1,00€ mentre l’attivazione prevede una spesa iniziale di 5,99 euro. In seguito sarà necessario sostenere esclusivamente il costo previsto per il rinnovo mensile della tariffa.

I clienti interessati possono richiedere l’offerta direttamente online, entro e non oltre il 28 febbraio, salvo eventuali proroghe stabilite dal gestore WindTre.

L’offerta si propone come alternativa più economica alla già presente in listino WindTre GO 50 Star+, rivolta esclusivamente ai clienti Iliad, richiede una spesa di rinnovo di 7,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

Ai clienti Fastweb, PosteMobile e provenienti da altri operatori virtuali è proposta invece anche l’offerta WindTre GO 50 Fire + Digital che prevede un costo di rinnovo di 6,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.