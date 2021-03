TikTok è il social network più scaricato negli ultimi due anni, un successo clamoroso dovuto a diversi motivi. Sicuramente è riuscita ad attirare gli utenti più giovani, ma in generale la stagnazione delle piattaforme più datate ha favorito la crescita. Visto quello che è successo, e comunque imparando da Facebook, la compagnia dietro il social sa che non bisogna restare con le mani in mano.

Recentemente ha fatto la sua comparsa Clubhouse che in poco tempo è riuscita a attirare su di sé l’attenzione di molti, non solo di utenti normali, ma anche di celebrità e persone influenti, come Elon Musk che ha addirittura invitato Putin ad avere una conversazione su tale piattaforma. Visto quanto sta succedendo, ByteDance, la compagnia sviluppatrice di TikTok, ha deciso di correre che dare vita alla propria alternativa.

ByteDance: dopo la creazione di TikTok prova a copiare Clubhouse

Secondo alcuni rapporti la compagnia in questione starebbe proprio correndo per dare vita a qualcosa del genere e che apparentemente si trova già in un fase avanzata di sviluppo. O sono stati bravi a lavorare in queste settimane o in realtà il progetto è iniziato molto prima. L’obiettivo principale ora da parte dei creatori di TikTok è di creare un’alternativa da lanciare immediatamente sul mercato cinese dove Clubhouse è vietato.

Non sarebbe una novità. La Cina con il suo miliardo e passa di popolazione è un mercato ghiottissimo. È così redditizio che già diversi sviluppatori hanno provato a colmare il buco, ma senza risultati degni di nota. Con l’esperienza di TikTok, ma soprattutto con ingenti fondi a disposizione, ByteDance potrebbe vedere dare vita a qualcosa di paragonabile che potrebbe anche uscire dai confini nazionali e sfidare l’app ispiratrice a livello globale.