Il volantino Expert, attivo per tutti gli utenti fino al 7 marzo, racchiude al proprio interno buonissime occasioni a cui aggrapparsi per cercare di raggiungere l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione, a prezzi decisamente inferiori alle più rosee aspettative.

Le compravendita, in linea con i pregressi di Expert, possono essere tranquillamente completate nei vari punti vendita sparsi per il territorio, come sul sito ufficiale dell’azienda. L’unico handicap per una soluzione di questo tipo consiste proprio nella necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere alla cifra che vedete a tutti gli effetti mostrata a schermo.

Expert: le offerte nascondono prezzi assurdi

Con Expert gli utenti sono davvero in una botte di ferro, possono pensare di raggiungere l’acquisto di ottimi prodotti, a prezzi inferiori rispetto al listino originario, sebbene l’attenzione si sia riversata interamente verso modelli che non vanno oltre i 399 euro.

Il più interessante fra tutti resta sicuramente lo xiaomi Mi 10T, un terminale reso disponibile sul mercato verso la fine del 2020, e caratterizzato da un processore e da un display di qualità elevata, ma ad un prezzo di soli, come indicato poco sopra, 399 euro.

Le alternative del volantino Expert sono rappresentate da terminali più economici, quali possono essere Realme 7, Oppo A15, Xiaomi Redmi 9At, Xiaomi Redmi Note 9 o similari. I dettagli della campagna promozionale sono raccolti direttamente nelle pagine che abbiamo inserito per voi nel nostro articolo.