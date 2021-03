Ultimo giorno di validità da Esselunga per un’offerta davvero stratosferica, applicata direttamente su un prodotto difficilmente visto nei punti vendita in Italia nel corso delle precedenti settimane. Gli acquisti potranno essere completati esclusivamente nel negozio fisico, con possibilità di godere di garanzia della durata di 24 mesi da esercitare sempre nello stesso punto.

Le scorte, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, possono effettivamente rappresentare un piccolo problema, per questo motivo è importante ricordare che anche se vi recherete in negozio entro il termine della giornata odierna, potreste non trovare più disponibilità e non avere quindi l’occasione di acquistare il prodotto selezionato.

Se volete risparmiare al massimo, potete comunque decidere di affidarvi al nostro canale Telegram ufficiale, potrete trovare codici sconto Amazon completamente gratis e tantissime offerte tra cui poter scegliere.

Esselunga: il risparmio è per tutti ai massimi livelli

Il prodotto su cui Esselunga ha maggiormente focalizzato la propria attenzione è il Mediacom 14 Edge, un modello che può quasi essere considerato un ibrido tra un tablet ed un notebook, per il prezzo di vendita e per le specifiche intrinseche allo stesso.

Il display è un buon IPS LCD con risoluzione FullHD da 14 pollici, affiancato da un processore molto basilare, un Intel Celeron N3350, con frequenza di clock fino a 2.4GHz, per terminare con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. L’altra negatività è indubbiamente rappresentata dalla batteria, un componente da soli 5000mAh, davvero troppo pochi per un dispositivo di questo tipo.

Il prezzo è ad ogni modo più che abbordabile, se considerate che basteranno 279 euro per completare l’acquisto.