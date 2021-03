Il bitcoin è salito ieri a volte sopra i 48.000 dollari, spinto dalla decisione di Tesla di dedicare parte della sua liquidità ad asset alternativi e di sapere di aver investito 1.500 milioni di dollari, circa 1.250 milioni di euro, nella criptovaluta. Una notizia che ha provocato un rialzo verticale del prezzo e fatto scattare gli allarmi delle autorità di vigilanza per la possibilità di una bolla in questo tipo di asset.

Il produttore di auto elettriche, fondato dall’istrionico uomo d’affari Elon Musk, ha anche rivelato che nel prossimo futuro accetterà la valuta come mezzo di pagamento.

Tutte le novità sulla questione

La valuta digitale sta vivendo un vero e proprio boom e accumula un rialzo dell’845% da marzo dello scorso anno a causa dell’arrivo di liquidità da parte di investitori istituzionali e di un mercato con poco volume. Per ora, ci sono già alcuni analisti che suggeriscono che raggiungerà $ 50.000 e punterà a $ 100.000 come prossimo obiettivo.

Un’escalation che ha portato la National Securities Market Commission (CNMV) e la Banca di Spagna a mettere in guardia congiuntamente dall’elevata volatilità delle criptovalute, tra cui spiccano bitcoin ed ether, e dal significativo aumento negli ultimi mesi di “advertising, a volte aggressivo , per attirare gli investitori. “

Le due autorità di vigilanza influenzano il rischio di questo tipo di attività a causa della loro “estrema volatilità, complessità e mancanza di trasparenza, che le rende una scommessa ad alto rischio non adatta ai piccoli investitori.

Naturalmente, le organizzazioni presiedute da Rodrigo Buenaventura e Pablo Hernández de Cos riconoscono che le risorse crittografiche, che includono le valute digitali e la tecnologia che le supporta, “possono essere elementi che rivitalizzano e modernizzano il sistema finanziario nei prossimi anni”, sebbene vedere necessario mettere in guardia sui rischi coinvolti.

Ricordano quindi che sono strumenti complessi che potrebbero non essere adatti a piccoli investitori, che potrebbero perdere l’intero investimento. Inoltre, affermano che sono stati creati derivati ​​su questi asset, “il che aumenta ulteriormente la loro complessità e la possibilità di subire perdite superiori all’investimento iniziale”.

Avvertono che non esiste un quadro giuridico che protegga le criptovalute nell’UE – è ancora in fase di negoziazione – che offra garanzie e protezioni simili a quelle applicate ai prodotti finanziari. Inoltre, spiegano che le valute digitali non sono considerate mezzi di pagamento e che non sono coperte dal Fondo di garanzia dei depositi (FGD) di ciascun paese.

Le due autorità di vigilanza aggiungono che non esiste un meccanismo di formazione dei prezzi che ne impedisca la manipolazione, che possono registrare problemi di liquidità, che la loro accettazione come mezzo di pagamento è “molto limitata” e che il rischio di un eventuale furto o smarrimento del portafoglio deve essere preso in considerazione.

Non è la prima volta che entrambi i supervisori mettono in guardia sull’estrema volatilità delle criptovalute e sulla possibilità di perdere l’intero investimento. Lo hanno già fatto nel 2018, al culmine dell’offerta iniziale di monete (ICO). Così hanno altri supervisori, come la SEC statunitense, che ha assicurato che gli investitori in criptovaluta possano essere soggetti a manipolazione e frode. La BCE ha ribadito che il bitcoin è un asset “altamente speculativo”.

Attualmente, bitcoin detiene il 60% del mercato delle criptovalute, seguito da ethereum, con una quota del 15,5%. Un’altra delle criptovalute che ha avuto più notorietà nell’ultima settimana, dogecóin, rappresenta solo lo 0,5% del mercato, secondo Coinmarketcap. Quest’ultima, nata come una beffa del bitcoin, ha acquisito recente rilevanza grazie anche a Musk, che è riuscita a farne la decima valuta digitale capitalizzando tramite un meme.

Un guru finanziario di nome Elon Musk

Satoshi Nakamoto. Nel 2017 è stato persino pubblicato che Elon Musk era dietro il nome del fondatore di bitcoin. Ha negato.

Segnale. A dicembre, nel fervore delle polemiche sulle condizioni di privacy di WhasApp, Musk ha twittato incoraggiando l’uso dell’app Signal, facendo salire alle stelle Signal Advance, che non ha nulla a che fare con un’applicazione di messaggistica.

GameStop. In piena frenesia di piccoli investitori raggruppati su Reddit, Musk ha twittato “Gamestonk!”, Un gioco di parole tra GameStop e stonk, un senso colloquiale per le azioni, collegandosi alla pagina di Reddit dove ha incoraggiato ad acquistare azioni di GameStop. Reddit, invece, ha chiuso un round di finanziamenti da 250 milioni di dollari per fare nuovi investimenti.