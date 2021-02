Rockstar Games e Sony hanno promesso che GTA V arriverà anche su PlayStation 5. Si tratta di un record assoluto considerando che il gioco ha fatto il proprio debutto nel 2013. Le console su cui girava all’epoca erano PlayStation 3 e Xbox 360.

Il passaggio alla generazione successiva (PlayStation 4 e Xbox One) ha portato con se alcune migliorie ad affinamenti. Lo stesso dovrebbe accadere con l’arrivo della versione next-gen in esclusiva temporale per PlayStation 5 e in seguito anche per Xbox Series X/Series S. Rockstar Games ha confermato che ci saranno miglioramenti tecnici e contenuti esclusivi.

Tuttavia, al momento non si conosce quando GTA V arriverà su PlayStation 5. L’annuncio è stato dato lo scorso anno e Rockstar Games, in accordo con Sony, ha indicato un generico 2021. Da allora lo sviluppo è proseguito e speravamo che nei primi mesi del nuovo anno potessero arrivare ulteriori dettagli.

GTA V su PlayStation 5 potrebbe tardare ad arrivare

Invece che risposte, sono arrivate nuove domande. L’ultimo video condiviso da Sony riguarda i giochi in arrivo su PlayStation 5 e leggendo i sottotitoli si possono scoprire le tempistiche previste per ogni gioco mostrato.

Purtroppo, per GTA V non viene fornito nessun dettaglio. Il sottotitolo riporta un generico: “in sviluppo per PS5, disponibile anche su PS4“. La didascalia non indica più il 2021 come anno di lancio.

Nonostante i dubbi, i giocatori di GTA V e GTA Online su PlayStation 4 possono comunque sorridere. Infatti, continueranno a ricevere 1 milione di dollari di GTA in maniera totalmente gratuita in attesa del lancio. Più tempo si aspetterà, maggiore sarà il gruzzoletto che si riuscirà a mettere da parte senza dover fare missioni o attività.