Da molto tempo si parla di un possibile dispositivo indossale per la realtà aumentata marchiato Apple, un paio di occhiali. Apparentemente non è l’unica grande compagnia impegnata in un progetto del genere. Dando per vero un recente leak, anche Samsung sarebbe al lavoro su qualcosa del genere e tramite delle immagini si può vedere la sua visione in merito.

Per cominciare, per quanto grossi, si tratta di occhiali pensati per un uso quotidiano. Tra le funzioni principali ci sarebbe la possibilità di guardare film, chattare in video e in generale anche lavorare senza avere bisogno al tempo stesso di un altro dispositivo a portare di mano. In aggiunto, sembrano abbiano una funzione da occhiali da sole per oscurare le lenti.

Il Nome è Glasses Lite e per ora sembrano solo un concetto che rientra in un progetto più ampio di Next Werable Computing. Difficile fare ipotesi che abbiano un senso finché Samsung non proporrà un prototipo, cioè quanto fatto con gli smartphone pieghevoli.

Samsung e degli occhiali intelligenti

Purtroppo non basta solo avere a disposizione un gran numero di risorse, ma c’è bisogno di essere in grado di sviluppare tecnologie ad hoc e pensare a tutto nei minimi dettagli. In passato sappiamo tutti che Google stava per lanciare sul mercato un dispositivo con premesse grandiose, ma sappiamo anche come è andata a finire.

C’è da dire che nel frattempo molte tecnologie si sono evolute, molti componenti hardware sono diventati più potenti e al tempo stesso più piccoli, una combinazione perfetta per dispositivi indossabili. Anche i display sono migliorati, soprattutto merito proprio di Samsung, quindi qualcuno potrebbe anche risultare abbastanza fiducioso nell’arrivo di qualcosa anche solo simile al concept attuale.