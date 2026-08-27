Nikon ZR e NIKKOR Z: quattro premi agli EISA Awards 2026-2027

Quattro riconoscimenti in un colpo solo: Nikon esce dagli EISA Awards 2026-2027 con un bottino che dice parecchio sullo stato di salute della sua gamma, tra una cinema camera full frame e tre obiettivi della famiglia NIKKOR Z. I premi assegnati dall’Expert Imaging and Sound Association sono andati a Nikon ZR, incoronata Photo/Video Camera 2026-2027, al NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II eletto Lens of the Year, al NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7 nella categoria Standard Lens e al NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II come Telephoto Zoom Lens.

Nikon ZR, la cinema camera che ha convinto la giuria

Nikon ZR è una cinema camera full frame compatta, e quello che ha colpito la giuria è il pacchetto complessivo più che il singolo dato tecnico. Autofocus rapido e preciso con rilevamento e inseguimento del soggetto, stabilizzazione integrata a 5 assi fino a 8 stop, monitor touch da 4 pollici ampio e luminoso. Aggiungiamo la registrazione audio interna float a 32 bit e una gamma di codec professionali che comprende l’esclusivo R3D NE, con dentro la scienza del colore RED, ormai di proprietà Nikon.

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Il commento EISA insiste su un punto che pesa: il prezzo competitivo. Una macchina dedicata al video con quel livello di funzionalità, che per giunta apre le porte all’intero sistema Nikon Z in fatto di ottiche, diventa uno strumento interessante tanto per i creator indipendenti quanto per i videomaker più esigenti. Qualità video, audio curato, stabilizzazione e autofocus avanzato fanno il resto.

I tre obiettivi NIKKOR Z premiati

Il titolo di Lens of the Year è finito al NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II, e i motivi sono concreti. Pesa 130 grammi in meno del predecessore, mette a fuoco più in fretta alla lunghezza focale minima, guadagna nitidezza nelle riprese ravvicinate. Il meccanismo di zoom interno è una di quelle scelte che sulla carta sembrano dettagli e sul campo cambiano la vita, soprattutto quando si lavora su gimbal, perché il bilanciamento resta stabile. Anche il trattamento antiriflesso è stato rivisto e secondo i giudici sta ai vertici della categoria. Da qui la definizione di obiettivo professionale di altissimo livello, un cavallo di battaglia per chi lavora e un investimento serio per gli appassionati.

Nella categoria Standard Lens ha vinto il NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7, progettato per i sensori DX in formato APS-C. Doppia anima: obiettivo macro per le riprese ravvicinate e ottica standard grazie alla luminosità f/1.7. Compatto, leggero, nitido, con distorsione lineare quasi impercettibile e vignettatura contenuta. C’è la protezione dagli agenti atmosferici, c’è la messa a fuoco interna, e permette di inquadrare la stessa area di soggetto che coprirebbe un macro 1:1 su pieno formato. La giuria lo ha descritto come il secondo obiettivo ideale per chi possiede una mirrorless Nikon in formato DX.

Chiude il gruppo il NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II, teleobiettivo zoom professionale di seconda generazione. Più leggero, autofocus più rapido e preciso, distanza minima di messa a fuoco ridotta, bilanciamento eccellente. I trattamenti antiriflesso migliorati e il diaframma arrotondato a 11 lamelle regalano un bokeh morbido e naturale, che si tratti di ritratti o di atleti in movimento. Il piedino per treppiedi rimovibile è ora compatibile con il sistema Arca-Swiss e la stabilizzazione ottica arriva a 6 stop, in sinergia con quella integrata nel corpo macchina. Per i giudici, semplicemente il miglior zoom Nikon di sempre.

Cosa sono gli EISA Awards

Gli EISA Awards premiano ogni anno i prodotti che uniscono tecnologie all’avanguardia, funzioni innovative e prestazioni di riferimento nella loro fascia. Si va dalle soluzioni più accessibili, quelle con il miglior rapporto qualità prezzo, fino alle proposte più ambiziose dell’elettronica di consumo. Le categorie cambiano di anno in anno per stare al passo con l’evoluzione di design, tecnologia e connettività, ma il criterio di fondo resta lo stesso: ogni vincitore è un punto di riferimento nel suo segmento.