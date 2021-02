A partire da febbraio dello scorso anno, proprio quando si stava per aprire il Mobile World Congress di Barcellona come uno degli eventi più importanti per il mondo tecnologico, abbiamo iniziato a conoscere e poi ad affrontare la pandemia di COVID-19.

Quel MWC 2020 è stato successivamente annullato, nonostante la GSM Association, l’ente che si occupa della sua organizzazione, aveva posto resistenze all’annullamento. La cancellazione dello scorso anno è arrivata dopo il forfait di molti giganti della tecnologia. La storia sembra essere diversa per l’edizione del 2021.

Mobile World Congress 2021: probabilmente si farà

Sembra infatti che la GSM Association sia intenzionata ad organizzare il MWC 2021 come un evento in presenza. Non ci si aspettano le 100.000 presenze degli anni passati, ma almeno la metà. Per limitare l’impatto di questo grande evento sui rischi per la salute dei partecipanti, si è deciso di spostarlo a giugno 2021, di contingentare gli ambienti e di obbligare all’uso della mascherina.

L’esperienza insegna che i grandi eventi con grandi presenze possono fungere da catalizzatori del contagio: lo scorso gennaio si è tenuto un evento con un centinaio di persone in California, a valle del quale sono stati riscontrati diversi casi di positività. Lo stesso è accaduto dopo un evento biotech tenutosi a Boston.

Insomma, potrebbe e non bastare nemmeno l’obbligo di presentazione di un tampone negativo svolto fino a 72 ore prima che la GSM Association intende introdurre come requisito per partecipare al MWC 2021. Al momento è difficile dire come andrà a finire, tante cose possono cambiare da qui a giugno. Non ci resta che attendere per scoprire nuove informazioni nei prossimi mesi.