Qualche settimana fa il noto leaker Evan Blass ci aveva già svelato qualche dettaglio estetico riguardante i prossimi smartphone di punta del produttore cinese Oppo. Nel corso delle ultime ore, però, sono state pubblicate in rete delle nuove immagini renders che ci hanno confermato ulteriormente come sarà il design del prossimo Oppo Find X3 Neo.

Oppo Find X3 Neo: confermato ancora una volta il design dello smartphone

Come già accennato, il leaker Evan Blass aveva pubblicato qualche tempo fa un’immagine renders ritraente la parte frontale dei prossimi device di casa Oppo. In queste ultime ore, però, il portale tedesco Nieuwemobiel ha postato dei nuovi renders in cui possiamo osservare sia la parte frontale che la parte posteriore del nuovo Oppo Find X3 Neo.

Per quanto riguarda il fronte, possiamo notare come il design e l’aspetto estetico siano pressoché identici ai renders precedenti. Troviamo infatti anche qui un ampio display con i bordi leggermente curvi e con un piccolo foro posto sul lato sinistro. La vera novità che ci rivelano queste immagini renders riguarda pero la parte posteriore. Stando alle immagini, sembra che il nuovo Oppo Find X3 Neo disporrà sul retro di un modulo fotografico composto da una quadrupla fotocamera. Quest’ultima è collocata in una zona rettangolare in alto a sinistra ed è inoltre presente la scritta AI Quad Camera.

In realtà, il design e l’aspetto di questo device ricordano moltissimo quello del precedente Oppo Reno 5 Pro+ 5G. Staremo a vedere se il nuovo smartphone di Oppo sarà una versione re-branded di questo modello.