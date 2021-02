Dopo l’ultimo trio di smartphone top di gamma targati Samsung, a breve sarà il turno del nuovo trio del produttore cinese Oppo, ovvero i nuovi Oppo Find X3. Di questi ultimi device non sono trapelate molte informazioni fino ad oggi. Nel corso delle ultime ore, però, il leaker Evan Blass ha pubblicato alcuni renders.

Ecco come sarà il nuovo trio di top di gamma della serie Oppo Find X3

Il leaker Evan Blass ha pubblicato sul portale voice.com un’immagine renders ritraente la parte frontale di tutti e tre i prossimi top di gamma di casa Oppo. Nello specifico, i tre dispositivi si chiameranno Oppo Find X3 Neo, Oppo Find X3 Pro e Oppo Find X3 Lite. I primi due potranno vantare la presenza di un display leggermente curvo ai lati, mentre l’ultimo modello avrà un semplice display piatto. Fatta eccezione per questa piccola differenza, tutti e tre i modelli disporranno di uno schermo AMOLED con un piccolo foro posto sul lato sinistro.

Oltre a questo, la versione Pro dei nuovi smartphone di punta dell’azienda è stata avvistata online anche in alcune immagini dal vivo che ci hanno svelato come sarà la parte posteriore. In particolare, possiamo notare la presenza di quattro sensori fotografici disposti sulla scocca con un nuovo stile simile, in un certo senso, a quello presente sull’ultimo iPhone 12 Pro. Vi ricordiamo che questo modello sarà il più prestante dei tre. Sotto al cofano, infatti, ci sarà il potente SoC Snapdragon 888 e non mancherà il supporto alla ricarica super veloce da 65W.