I Bitcoin si trovano nel loro periodo d’oro. Il valore della cripromoneta continua ad aumentare ogni giorno che passa, raggiungendo sempre nuove vette. Nel momento in cui si sta scrivendo, il valore supera i 42 mila euro e già domani potrebbe aumentare considerevole.

La credibilità dei Bitcoin è al suo massimo e i truffatori stanno cercando di sfruttare il momento per ingannare gli utenti. Una nuova email di phishing sta arrivando in molte caselle di posta elettronica e il messaggio è sempre lo stesso.

Un nostro utente ci ha segnalato il seguente messaggio. Nel corpo della si può leggere che oltre 42 mila euro sono bloccati sul suo conto e c’è bisogno di una verifica per procedere con il pagamento. Abbiamo mantenuto inalterato il testo con tutti gli errori di scrittura e di impostazione della frase.

I Bitcoin sono al centro delle nuove email di phishing

“Ciao,

Ne hai ricevuti diversi (3) chiama al tuo account per il saldo del tuo account Bitcoin. che non hai risposto.

Questo è un bollettino automatico per il saldo del tuo account Bitcoin. Il primo passaggio è completato ed è in attesa di conferma. Quindi rispondi ai nostri messaggi oggi.”

Il rischio con questo genere di email è molto alto. Infatti, molti utenti stanno iniziando a considerare i Bitcoin come un nuovo bene rifugio. Chi ha investito nella criptovaluta ai suoi albori, e ha avuto la lungimiranza di mantenere il proprio portafoglio, adesso si trova tra le mani un bel gruzzoletto. Anche Elon Musk crede nei Bitcoin, tanto che Tesla ha investito nella moneta e presto potrebbe accettarla per acquistare una delle proprie vetture.