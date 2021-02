La nuova strategia di Jaguar si chiama Reimagine, ed è stata messa a punto da Thierry Bollore, ossia il CEO dell’azienda Jaguar-Land Rover. La decisione che è stata presa è molto coraggiosa, ovvero trovare a partire dal 2025, una reinterpretazione di Jaguar, come un brand di lusso completamente dedicato all’elettrico. Questa decisione è stata presa per “esprimere al meglio il suo unico ed eccezionale potenziale“. Quattro anni risultano essere davvero pochi nel mondo dell’auto, infatti le nuove uscite si programmano sul lungo termine. Di fatto, parlare del 2025 come possibile data, sta a significare che l’uscita dei motori tradizionali è già iniziata.

La Land Rover, invece, ha intenzione di procedere con una transizione dell’elettrico più graduale, la quale comunque, nei prossimi cinque anni, darà ufficialmente vita a sei varianti completamente elettriche, la prima probabilmente arriverà nel 2024. tutti i principali veicoli, sia Jaguar che Land Rover, comunque, saranno disponibili alla fine di questo decennio in versione solo elettrica. Tuttavia, non si chiude la porta all’idrogeno, infatti il piano parla di “sviluppo di celle a combustibile a idrogeno pulito in fase di sviluppo per future applicazioni”.

Auto elettriche: le auto vendute da Land Rover sono molte, ma poche elettriche

La gamma attuale Jaguar Land Rover, comprende veicoli solo elettrici, come ad esempio la I-Pace, e veicoli ibridi Plug-in, come la Evoque, e mild-hybrid. Tuttavia, la gamma elettrificata va a rappresentare ancora una percentuale limitata sul totale delle vendite. Di fatto, nel 2020, i due marchi britannici hanno registrato ben 425.974 immatricolazioni. La Jaguar è stata tra i primi marchi di lusso a lanciare un’auto solo elettrica, ma finora i risultati non sono stati all’altezza delle attese.

La nuova strategia, ora, parte dall’architettura dei veicoli: Land Rover, infatti, userà la nuova Modular Longitudinal Architecture (MLA). Questa consentirà di avere motori a combustione interna elettrificati e varianti del tutto elettriche, man mano che ci sarà l’evoluzione della gamma di prodotti. Oltre tutto, userà anche l’Electric Modular Architecture (EMA) del tutto elettrica.