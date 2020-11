Da diversi anni ormai le varie aziende del settore automobilistico stanno progettando la propria idea di guida autonoma, ma per farlo si rendono necessari numerosi test e verifiche. Proprio per venire incontro a tutto questo, Jaguar Land Rover ha stretto un’importante collaborazione con numerose aziende (tra le quali Red Hat e Renovo) per la realizzazione di una vera e propria piccola città smart per testare al meglio proprio questa tecnologia.

La piccola città smart di Jaguar Land Rover per testare la guida autonoma

Come già accennato, per poter testare al meglio tutte le svariate tecnologie in sviluppo appartenenti al settore automobilistico, l’ideale sarebbe disporre di un importante spazio per i vari test, come le strade e le vie. Da questo presupposto è partita l’azienda Jaguar Land Rover. Nello specifico, nei piani dell’azienda vi è la realizzazione di una piccola città smart pensata appositamente per realizzare questi test.

Il luogo in cui dovrebbe essere realizzata questa città sarà l’Irlanda. In particolare, questa smart city sarà caratterizzata da ben 12 km di strade tutte attorno al Future Mobility Campus Ireland. La particolarità di questa città sarà la presenza per le strade di alcuni sensori, sistemi di localizzazione, incroci intelligenti ma non solo. Sembra che ci saranno inoltre una zona adibita al traffico aereo dei droni, un collegamento ad una tratta autostradale connessa di 450 km e parcheggi autonomi forniti di punti di ricarica per le auto elettriche.

La realizzazione di questa piccola città smart per testare la guida autonoma non è ancora terminata. Secondo quanto è emerso, infatti, i lavori dovrebbero terminare attorno al mese di settembre 2021.