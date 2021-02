OnePlus ha ufficialmente rilasciato gli ultimi aggiornamenti di OxygenOS 11 per i dispositivi OnePlus 8, 8 Pro e 8T. Come spiegato dalla stessa azienda tramite il forum ufficiale, le grandi novità in arrivo sono poche e il registro delle modifiche è lo stesso per tutti i dispositivi, cambia solo il numero di patch del sistema operativo.

Ecco maggiori dettagli sugli aggiornamenti

OnePlus 8 e 8 Pro riceveranno infatti nei prossimi giorni OxygenOS 11.0.4.4, mentre il modello 8T in Europa riceverà la patch numero 11.0.7.10. Il log delle modifiche è il seguente e include ulteriori correzioni di bug e ottimizzazioni per diverse applicazioni e funzionalità nell’interfaccia utente:

Sistema

Ottimizzazione dell’esperienza utente per l’acquisizione di schermate lunghe;

Ottimizzati gli effetti nella visualizzazione dell’interfaccia utente per la barra delle notifiche;

Risolto il problema della balbuzie in alcune applicazioni;

Risolto bug in cui Twitter si bloccava in modo casuale;

Risolto un problema per cui l’apertura dello schermo diviso dell’app potrebbe non riuscire;

Risolto il problema di non cambiare il colore dell’accento del tema;

Risolto il problema riguardante la visualizzazione imprecisa di alcuni numeri;

Risolti problemi noti e migliore stabilità del sistema;

Patch di sicurezza Android aggiornata a gennaio 2021.

Galleria

Risolto il problema per cui in alcuni casi il video non può essere riprodotto.

Rete

Risolto il problema del rumore nelle chiamate 5G.

OnePlus sta distribuendo questi aggiornamenti OxygenOS a un numero limitato di utenti in questo momento, ma un lancio più ampio inizierà tra pochi giorni se non vengono rilevati ulteriori bug.

Intanto continuiamo a parlare del successore OnePlus 9, nello specifico la variante Pro 5G presumibilmente apparsa in alcune foto dal vivo che mostrerebbero l’inizio della partnership con Hasselblad. O ancora, si vocifera dell’arrivo sul mercato del successore di OnePlus Nord N10 5G, ovvero del modello OnePlus Nord N1 5G.