Electronic Arts sta acquistando Glu Mobile, la casa di sviluppo di videogiochi per dispositivi mobile dietro diversi titoli di successo, tra cui Kim Kardashian: Hollywood. La società ha annunciato che sta acquistando Glu Mobile in un accordo tutto in contanti da 2,4 miliardi di dollari che verrà chiuso entro il prossimo 30 giugno.

Electronic Arts sta acquistando Glu Mobile per 2,4 miliardi di dollari

L’amministratore delegato di EA Andrew Wilson ha affermato che la sua azienda ha deciso l’accordo, perché crede che “quella mobile sia la piattaforma in più rapida crescita sul pianeta”. Con l’acquisizione di Glu, EA sta raddoppiando le dimensioni del suo business mobile ed espandendo il suo portafoglio. Oltre a Kim Kardashian: Hollywood, Glu è anche noto per aver sviluppato Diner Dash: Adventures e altri giochi di celebrità con artisti del calibro di Britney Spears, Nicki Minaj, Jason Statham e Gordon Ramsay.

È stato anche lo sviluppatore dietro l’app di social networking ormai defunta di Taylor Swift. I titoli di Glu sono per lo più giochi free-to-play con microtransazioni, che è un modello di business che EA aveva precedentemente affermato di voler continuare a perseguire. Le microtransazioni sono un grande business per EA, dopotutto, che gli frutta miliardi di dollari.

Glu ei suoi 800 dipendenti opereranno in modo indipendente, ma saranno in grado di sviluppare titoli basati sulla proprietà intellettuale di EA insieme ai propri progetti. Saranno anche in grado di sfruttare il marketing di EA e la presenza globale per aumentare il pubblico dei suoi giochi. Wilson ha spiegato che Glu non ha ancora “una grande portata internazionale” nonostante il suo successo, ed è qui che la sua azienda può aiutarla a crescere.