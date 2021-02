Dopo aver dato a OnePlus 5 / 5T e Samsung Galaxy Tab S5e LTE un assaggio di LineageOS 17.1, il team di LineageOS aggiunge ora quattro nuovi smartphone per il supporto ufficiale di LineageOS 17.1. Gli smartphone sono Nextbit Robin, Moto G5, Moto G5S e Moto E5 Plus.

Se possiedi uno dei dispositivi sopra menzionati e vuoi provare LineageOS 17.1, segui la pagina WiKi per il tuo rispettivo dispositivo nella pagina ufficiale. Nella pagina WiKipage, fai clic su “Ottieni qui le build” per trovare i collegamenti per il download per l’ultima build di LineageOS e l’immagine di ripristino per il tuo smartphone.

LineageOS 17.1 é ora disponibile per questi smartphone

Puoi anche andare direttamente alla pagina dei download di LineageOS e trovare il tuo dispositivo nell’elenco. Il flashing della build LineageOS dovrebbe essere piuttosto semplice se hai già un bootloader sbloccato e un ripristino personalizzato come TWRP installato sul tuo smartphone. Non dimenticare di eseguire in anticipo un backup dei tuoi dati importanti e di seguire le istruzioni lampeggianti dettagliate fornite dallo sviluppatore per evitare di incorrere in problemi.

Con grande disappunto dei proprietari di Galaxy S9, Galaxy Note 9, Redmi Note 7 e OPPO Find 7, il supporto ufficiale per questi dispositivi è stato interrotto, il che significa che non riceveranno alcuna nuova build in futuro. Lo sviluppatore XDA erfanoabdi, cita la mancanza di tempo e la perdita dell’accesso al dispositivo come le rispettive ragioni per la fine del supporto per Galaxy S9 / Galaxy Note 9 e Redmi Note 7.

Allo stesso modo, mikeNG cita anche la mancanza di tempo come motivo per la fine del supporto per OPPO Find 7. È possibile attenersi alla build più recente o cercare ROM alternative sul forum XDA del proprio dispositivo.