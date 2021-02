Xiaomi vuole stupire e lo sta facendo veramente alla grande. In queste ore, il brand cinese ha svelato il concept di un device che si preannuncia rivoluzionario. Il dispositivo viene presentato come caratterizzato da un display curvo su tutti e quattro i bordi.

La curvatura del pannello raggiunge gli 88 gradi, quindi è estremamente accentuata e conferisce un senso di profondità e continuità unico nel suo genere. La particolarità della soluzione Xiaomi è quella di portare gli smartphone con display curvi ad un nuovo livello.

Già in passato abbiamo visto device con display curvi su due lati, ma questa è la prima volta che un angolo così accentuato viene mostrato su tutti e quattro i bordi. Dalle foto mostrate, sembra che Xiaomi non abbia voluto rischiare applicando questa tecnologia ai bordi.

Xiaomi sta realizzando un nuovo concept rivoluzionario

Al momento lo smartphone non ha un nome ufficiale e non è stato mostrato dal vivo ma solo attraverso render. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, Xiaomi ha deciso di rinunciare all’utilizzo di porte USB per non rovinare il design unico. Per ideare il device si è ricorso all’utilizzo di 46 diversi brevetti tutti registrati appositamente dal produttore.

Sicuramente questo device rappresenta un esercizio di stile unico nel suo genere. Xiaomi non è nuova a queste iniziative, basti pensare al Mi MIX Alpha. L’azienda non ha comunicato una data di presentazione per il device ne tanto meno se arriverà mai una variante commerciale. Non resta che attendere maggiori dettagli in merito che certamente non tarderanno ad arrivare.