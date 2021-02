L’immagine in apertura di articolo potrebbe nascondere un segreto molto importante. Rockstar Games, infatti, potrebbe aver inserito in questa foto la data di lancio di GTA VI. Se non la vedete immediatamente non preoccupatevi, è proprio questo il bello di nascondere qualcosa in piena vista.

Guardate con attenzione la scritta “VETIR” che rappresenta il nome del nuovo veicolo aggiunto su GTA Online. Il font è molto particolare e caratterizza le lettere separando gli elementi che le compongono.

Alcuni utenti online hanno analizzato più nel dettaglio la scritta scoprendo quanto segue. La lettera “E” può essere scomposta in una “I” e dei punti di sospensione. La lettera “T” invece assomiglia ad un “7” mentre la parte iniziale della “R” sembra un altra “I”.

GTA VI potrebbe arrivare molto presto, almeno secondo questa teoria

Ricostruendo il messaggio otteniamo “VI:7-11“. Letta così sembra proprio un chiaro riferimento a GTA VI e alla possibile data di presentazione che è datata 7-11. In Italia questa data corrisponde al 7 novembre, ma in America i giorni e i mesi sono invertiti. Questo comporta che il 7-11 diventa l’11 luglio.

Al momento Rockstar Games non ha confermato in alcun modo la notizia. Non possiamo escludere che potrebbe anche trattarsi di una pura coincidenza e che si sia trovato uno schema a tutti i costi.

Per questo, vi invitiamo a considerare questa data come un ulteriore rumor non confermato. Tuttavia, la passione di Rockstar Games per gli easter egg è nota e questo potrebbe essere un modo per aumentare l’hype in vista del nuovo capitolo della saga di GTA.