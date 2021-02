Respawn ha rilasciato le note complete sulla patch per Apex Legends Season 8: Mayhem, che è iniziata ieri 2 febbraio. La nuova stagione introduce il nuovo personaggio giocabile Fuse, il fucile d’assalto a ripetizione 30-30 e modifiche alla mappa di Kings Canyon.

Tutti i dettagli sulla nuova stagione di Apex

Tutto sommato, la stagione 8 non apporta tante modifiche rivoluzionarie come le ultime stagioni. Ma Apex Legends ha appena avuto un secondo anno rivoluzionario. Da notare, tuttavia, un’ulteriore modifica a Wraith. La sua hitbox è stata leggermente modificata, con la parte superiore del busto, la vita, le cosce e gli stinchi leggermente più larghi per riflettere meglio la forma complessiva del suo corpo.

Dovrebbe renderla leggermente più facile da colpire, un gradito nerf rispetto al semplice indebolire di nuovo le sue capacità. Sia Rampart che Horizon hanno aggiustamenti: le abilità tattiche e finali del primo saranno potenziate nella speranza di aumentare il suo tasso di selezione incredibilmente basso, mentre la tattica del secondo avrà un tempo di recupero più lungo nella speranza di frenare il suo continuo dominio nel gioco.

In termini di accessori per le armi, lo stabilizzatore del barilotto d’oro verrà rimosso nella stagione 8. Al suo posto, vengono aggiunti caricatori d’oro estesi al gioco: queste riviste leggendarie ricaricheranno automaticamente la tua arma se la tieni nella fondina per alcuni secondi. Inoltre, il Double Tap hop-up viene rimosso dal bottino generale e il ricevitore Anvil (aggiunto per la prima volta nella stagione 3 prima di essere rimosso all’inizio della stagione 5) tornerà al suo posto.

Di seguito è riportato l’elenco completo delle modifiche.

Aggiornamento della mappa di Kings Canyon

La stagione 8 vede ancora una volta cambiamenti al Kings Canyon. Il nuovo punto di interesse principale mostra la devastazione della nave che si è schiantata sulla mappa. I giocatori possono ora esplorare oltre l’artiglieria, i laghi maculati conquistano i bassifondi e alcune nuove torri di osservazione per la ricognizione di base o il nido di un cecchino. Maggiori informazioni sulle modifiche alle mappe nel blog delle mappe qui.

Riviste leggendarie

La stagione 8 introduce le riviste di livello Gold. Attaccandolo a un’arma si ricaricano automaticamente le armi riposte dopo un breve ritardo. Il caricatore Gold ha la stessa capacità delle riviste Purple ed è disponibile per armi leggere, pesanti, da cecchino ed energetiche.

Aggiornamenti sulla qualità della vita

Contatore danni Abbiamo ora aggiunto un segnalino danno all’HUD. Questa era una funzionalità molto richiesta, quindi siamo entusiasti di consentire alle persone di tracciare più facilmente per inseguire quei badge e sfide!

Pinging munizioni Il ping di armi o munizioni nel tuo inventario mostra il numero di munizioni corrente insieme a “il giocatore vuole munizioni” in una chat veloce.

Aggiornamento daltonico Guarigione e rianimazione ora seguiranno le regole per daltonici quando le impostazioni per daltonici sono abilitate

Lore Blurbs su Canon Skins Alcune delle nostre skin sono canoniche e altre sono solo per divertimento. Per le skin che rappresentano una parte importante del retroscena di quel personaggio, abbiamo aggiunto un piccolo blurb per descrivere il significato di quella skin nella vita della Leggenda.



Legend Meta

Wraith: Aggiustamenti Hitbox. Nota dello sviluppatore: sappiamo che Wraith sarà sempre una scelta popolare considerando la quantità di utilità di combattimento nel suo kit. Dopo molte modifiche alle sue abilità e animazioni, resta il fatto che la sua percentuale di vittorie continua ad essere ai massimi livelli come dal primo giorno. Con le modifiche dell’hitbox della stagione 7 a Pathfinder, siamo stati in grado di controllare il suo potere senza nerfare il suo kit. Speriamo di fare lo stesso con Wraith. Wraith ora ha una hitbox leggermente più grande delle sue altre piccole leggende, ma le modifiche rimangono fedeli al suo modello. Come puoi vedere nel confronto prima e dopo, stiamo aggiungendo un po’ di larghezza principalmente nelle aree del busto e delle gambe. Anche con questi cambiamenti, Wraith rimane piccolo e difficile da colpire. Manterrà il profilo basso mentre monitoriamo il suo utilizzo e le percentuali di vittoria per vedere se il potere può essere restituito in altri modi in futuro.

Rampart: L’angolo di Sheila aumenta da 120 ° a 180 ° La salute del muro in fase di costruzione è aumentata da 1 ora a 45 CV (i colpi di cecchino penetrano ancora) Nota dello sviluppatore: Rampart è rimasta in fondo ai nostri parametri di performance sin dal suo rilascio. Il suo kit è molto costruito attorno alla creazione proattiva di una posizione potente, ma in un gioco in rapido movimento come Apex, abbiamo stabilito che anche i suoi muri dovrebbero avere una certa potenza reattiva. Stiamo tenendo d’occhio questo.

Horizon: Tempo di recupero effettivo di Sollevamento per gravità aumentato da 21 a 25 secondi. Il timer di recupero di 15 secondi inizierà ora quando l’ascensore per gravità scompare. Nota dello sviluppatore: Horizon è uscito forte, al punto che rivaleggia con Wraith in termini di percentuale di vittorie e di scelta. Per il momento, stiamo monitorando il suo utilizzo e verificando se le modifiche al cooldown abbiano o meno un effetto significativo.

Octane: Piattaforma di lancio rimasterizzata: molti giocatori potrebbero aver saputo del “super salto” di Octane, possibile con un salto tempestivo mentre si colpisce il pad. Una volta introdotta l’opzione del doppio salto, si è verificato un conflitto di input che ha portato a un utilizzo inaffidabile. Abbiamo deciso di aggiungere alcune opzioni di lancio che sono meglio definite rispetto al vecchio super-jump. Colpire il jump pad da una posizione eretta lancerà i giocatori lungo un arco alto (la velocità e la traiettoria del vecchio super-salto). Da una posizione accovacciata, i giocatori lanceranno lungo un arco basso, il che significa che voleranno più in basso ma più lontano in direzione orizzontale.

Crypto: Rimuovi la capacità di attaccare le stelle ad arco ai droni amici.

Loba: Il bottino all’interno di pacchetti di assistenza non aperti è ora visibile con Eye for Quality e accessibile tramite la Boutique del mercato nero.

Caustic: Tutto il gas ora si dissipa non appena la squadra di Caustic viene eliminata.

Mirage: I richiami dei miraggi creano suoni di passi. Nota dello sviluppatore: questa modifica è stata erroneamente menzionata nelle note sulla patch di Fight Night quando in realtà era inclusa in questa patch. I richiami dei miraggi ora avranno l’audio dei passi in una capacità limitata. Non ci sarà un tornado di passi se un Mirage nemico si avvicina alla suprema, ma dovrebbe essere leggermente più difficile individuare il vero Mirage solo dai segnali audio.



Meta delle armi

Rotazione completamente equipaggiata Rimossi: Wingman, Sentinel, Havoc, G7, Alternator Aggiunto: R-301, ripetitore 30-30, Mozambico, Longbow DMR, Spitfire

Allegati Stiamo rimuovendo il barile d’oro dal bottino Hop up L’hop up Double Tap verrà rimosso dal loot pool L’hop up di Anvil Rounds verrà aggiunto al loot pool

Volt Danni da proiettile ridotti da 16 a 15

Alternatore Danno da proiettile aumentato da 15 a 16

Spitfire Danno da proiettile aumentato da 18 a 19 Velocità di ricarica aumentata da 2,8 secondi a 3,2 Velocità di ricarica a vuoto aumentata da 3,33 secondi a 3,8

EVA 8 Velocità di fuoco aumentata da 2.0 a 2.1



Correzioni di bug