In vista del debutto della stagione 8 di Apex Legends: Mayhem il 2 febbraio, Respawn ha pubblicato un nuovissimo trailer per mostrare ai fan cosa possono aspettarsi. Il trailer si concentra principalmente sulla nuova leggenda di Apex: Walter Fitzroy, AKA Fuse. È una testa calda australiana con una benda sull’occhio e un debole per infrangere le regole.

Le caratteristiche della nuova leggenda di Apex

Secondo il trailer è “nato in un mondo dominato dal caos, e ha prosperato nel caos”. Sembra che continuerà solo quando il campione di Salvo entra nel ring. Con il suo debole per le esplosioni, il caos e l’accento australiano, ricorda un po’ il Junkrat di Overwatch, anche se i loro stili di gioco sembrano completamente diversi.

La nuova Skin viene descritta dallo staff di Apex così: “Fuse è sicuro di sé, ma spesso agisce senza un piano. Preferisce far saltare in aria qualcosa e poi pensare alle conseguenze più tardi”.

La stagione 8 introdurrà anche un nuovo pass battaglia, una nuova arma e riviste d’oro nel tentativo di continuare ad espandere la tradizione e il meta di Apex. La nuova aggiunta alla tua artiglieria nelle Outlands è il fucile a leva 30-30 Repeater, che sembra possa sparare con una serie di colpi più deboli o essere caricato lentamente per un’esplosione più potente.

Per controllare Fuse e tutte le altre modifiche in arrivo su Apex, accedi alla stagione 8 e vedi se riesci a vincere la lotta per la fama e la gloria nelle Outlands.