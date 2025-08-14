ApplicazioniNewsWhatsapp

WhatsApp introduce la modalità walkie-talkie per chat più veloci e divertenti

La nuova funzione di WhatsApp riporta il fascino delle comunicazioni istantanee con un tocco moderno

scritto da Ilenia Violante
WhatsApp

WhatsApp, di recente, ha rilasciato una novità che unisce nostalgia e innovazione. Si tratta della modalità walkie-talkie. Tale aggiornamento, già disponibile per gli utenti che installano l’ultima versione dell’app, consente di comunicare in tempo reale in chat di gruppo o conversazioni private con la stessa immediatezza dei dispositivi analogici del passato.

L’attivazione è semplice. Basta tenere premuto il pulsante dedicato nella barra dei messaggi per registrare la propria voce e inviarla istantaneamente, senza dover rilasciare il dito per confermare. L’effetto è quello di una conversazione “push-to-talk” classica. Solo che avrà una qualità audio e una praticità tipiche della piattaforma, una delle più usate ed apprezzate al mondo.

Nuove icone e pulsanti per un WhatsApp più intuitivo

A rendere il tutto più versatile vi è il fatto che la funzione supporta anche l’invio rapido di brevi video, registrabili e condivisibili con la stessa immediatezza degli audio. Questa novità rappresenta un’evoluzione della precedente registrazione vocale, offrendo maggiore fluidità, spontaneità e interazione visiva.

L’aggiornamento però non si limita alla modalità walkie-talkie. In quanto WhatsApp ha introdotto anche nuove icone e controlli per semplificare la gestione dei messaggi vocali e video. L’interfaccia è stata ottimizzata per rendere più chiara la distinzione tra scrittura, registrazione audio e registrazione video, migliorando così la fruibilità generale dell’applicazione.

Oltre a portare funzioni più dinamiche, l’aggiornamento punta anche alla sicurezza. Installare la versione più recente di WhatsApp significa infatti avere accesso non solo alle nuove modalità di comunicazione. Ma anche a correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni. Gli sviluppatori raccomandano di attivare gli aggiornamenti automatici da Google Play Store o AppStore così da ricevere tutte le novità e i miglioramenti appena disponibili.

Insomma, la modalità walkie-talkie, insieme alle altre innovazioni, dimostra la volontà di WhatsApp di mantenere la sua leadership nel settore. Poiché combina semplicità d’uso e nuove modalità di interazione. In un’epoca in cui la messaggistica istantanea è centrale sia nella vita privata che professionale, questa funzione punta a restituire il piacere di comunicare in modo diretto, veloce e anche un po’ giocoso.

